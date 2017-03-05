Yıldırım’a göre ‘tek adam’ yok: Bu sistem Erdoğan için değil, istemezseniz seçmezsiniz

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğinin ‘tek adam’a yol açmayacağını savunarak, “Bu sistem Erdoğan için değil, istemezseniz seçmezsiniz” dedi.

Bingöl’deki mitingde konuşan Yıldırım, CHP ve HDP’nin referandumda ‘Hayır’ diyeceğini hatırlatarak, kampanyanın başından beri hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla dillendirdiği bir argümanı yineledi: “Bu anayasa değişikliğine FETÖ de, PKK da DEAŞ da karşı.”

‘Şimdi bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladı’

Yeni sistemle beraber istikrar ve huzurun geleceği, ekonomininse ‘uçacağını’ savunan Yıldırım, “Her yeniliğe karşı bunlar. CHP, HDP ne zaman bu ülkenin hayrına bir iş yaptılar? Ne zaman ülke hayrına olan bir işe evet dediler? Millet 16 Nisan’da bunlara öyle bir ders verecek ki… Şimdi bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladılar” dedi.

‘Her ‘Evet’ 12 Eylül anayasasının izlerini yok edecek’

Yıldırım, referandumdan ‘Evet’ çıkması halinde ‘terör’ün de biteceğini ileri sürdü: “Tünelin ucunda ışık göründü, teröre büyük darbe vuruldu. Artık can çekişiyorlar. 16 Nisan’dan sonra bu örgüt bitecek. Bu milletin düşmanı katiller Kandil’deki sözde ağababaları ‘Sandıktan evet çıkarsa biz biteceğiz’ diyorlar. Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok. Sandıktan evet de çıkacak, FETÖ de PKK da, DEAŞ da bitecek. Vereceğiniz her ‘Evet’ oyu 12 Eylül Anayasası’nın kalan izlerini de yok edecek.”

‘Bu sistem Erdoğan için değil, istemezseniz seçmezsiniz’

Yıldırım, ‘tek adam’ eleştirilerini de “Muhalefet diyor ki tek adam rejimi kurulacak. Bu kocaman bir yalan. Siz beş yıl için seçeceksiniz. Beğenmezseniz seçmezsiniz. Külliyen yalan bu. ‘Bu sistem Erdoğan için geliyor’ diyorlar, bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir. ABD’de de buna benzer bir sistem var. ABD’de tek adam işbaşında orada diktatörlük mü var?” diye savuşturdu.