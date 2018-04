Yıldırım’a göre olaylı derbi 3 Temmuz’un devamı: Karanlık eller devrede

Fenerbahçe’nin evinde Beşiktaş’ı ağırladığı Türkiye Kupası’nın yarı final ikinci maçının tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, olayların 3 Temmuz’un (Gülen cemaatinin şike kumpası) devamı olduğunu ve kurgulandığını iddia ederek “Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır” dedi.

Beşiktaş’ın sahasında 2-2’lik biten maçın rövanşı dün Kadıköy’de oynanıyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Mustafa Pektemek yedek kulübesinin arkasındaki bazı kişilerle tartışmaya girdi.

Giderek büyüyen tartışma sonucunda bazı kişiler sahaya yabancı madde attı. Maddelerden biri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti. Maç 57’nci dakikada tatil edildi.

Maçı hakkında nihai kararı TFF verecek. Federasyonun 25 Nisan’da toplanacağı bildirildi. Maç için üç ihtimal var. Ya takımların biri veya ikisi hükmen mağlup sayılacak, ya maç tatil edildiği dakikadaki skorla tescil edilecek ya da yeniden oynanacak.

‘Volkan’a kapı kolu atılınca neredeydiniz?’

Sarı-lacivertli kulüp, Zengin ve Pektemek’in tribünleri ağır söylemlerle tahrik ettiğini öne sürdü. Maçın da bundan sonra durduğu ve hakem Mete Kalkavan’ın karşılaşmayı tatil ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, statta 3 Temmuz’un devamı niteliğindeki yeni bir senaryonun devreye sokulduğunu belirterek yaşananları ‘ufak bir saha olayı’ olarak tanımladı.

Yıldırım, Fenerbahçe’nin maçın tatil edilmesi için aranan sebebe alet edilmesinden utanç duyduğunu ifade ederek “Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi?” dedi.

‘Yapılan kurgu yüz kızartıcı’

“Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur” ifadelerini kullanan Fenerbahçe başkanı, uyarı ve destek talebine rağmen herhangi bir yardımın sağlanmaması ve sahaya yabancı maddelerin atılmasının senaryoyu açık ettiğini dile getirdi.

Kirli kumpas yapan oluşum statta!

Yıldırım şöyle devam etti: “Finale kalmanın şampiyonluğa olan motivasyon ve inancı sağlayacağından zerre şüphe yokken, bunları yapanlara Fenerbahçe taraftarı demek hakarettir, densizliktir. Daha önce de dikkat çektiğim gibi; bir süredir, özellikle sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun ikinci perdesine bugün stadımızda geçilmiştir. Her şeyin ötesinde, ikazlara rağmen herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemesi; farklı bir akıl oyunu olduğunun altını çizmekte, her şeyi apaçık ortaya koymaktadır. Fenerbahçe’nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına bugün stadımızda şahit olduk. Bugün yaşanan olayları asil, kahraman ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarına mâl etmek; bu manipülasyona alet olmak, yürütülmekte olan algı operasyonun bir parçası olmaktan başka bir şey değildir.

‘Senaryoyu ortaya koyacağız’

Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin. Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız…”

‘Özel güvenlik futbolculara saldırdı’

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da şunları kaydetti: “Çok üzücü bir gün oldu. Derbi maçlar gergin geçiyor. Bizim stadımızda da kırmızı kartlar oldu ama olaylar bu seviyeye gelmedi. Güvenlik zaafı var. Sorumlular bakacak. Biz misafirdik. Milli takımı dünya üçüncüsü yapmış bir teknik adama böyle bir şey yaşatılması çok üzücü. Maçın hakemi futbolcularımıza ‘İçeri girin’ dedi. Bunun üzerine futbolcularımız soyunma odasına gitti. Soyunma odası koridorlarında birtakım olaylar yaşandı. Özel güvenlik görevlileri futbolcularımıza saldırılarda bulundu. Ligde güzel bir yarış var. Bunun tadını çıkarmak varken futbolumuz bu tarz olaylarla gündeme geliyor. İnsanlar futbolda soğuyor. Mesele düzgün insanları statlara çekebilmek. Biz bunu yapıyoruz. Stadımızda hiç olay çıkmıyor. Teknik direktörümüz Şenol Güneş’in sağlık durumu iyi. MR çekildi ve sonuçlar iyi çıktı. Şenol Güneş’in de morali çok bozuk. Artık Türkiye Futbol Federasyonu kararını verecek. Hocamız bu gece hastanede kalacak. Federasyon talimatların gereğini yapacaktır. Ülkemizin dünyada imajı bu olmamalı. Biz iyi bir şekilde kulübümüzü temsil etmeye çalışıyoruz.”