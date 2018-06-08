Yıldırım’a göre ‘Menbiç planı’ sorunu çözmedi: Kandil’e operasyon masada

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde YPG’nin Menbiç’ten çıkmasının sorunu çözmediğini belirterek, ‘Fırat’ın doğusundan Kuzey Irak’a ve Sincar’a kadar bölgenin terör unsurlarından temizlenmesinin gerektiğini’ söyledi.

Türkiye ve ABD Menbiç’ten PYD-YPG unsurlarının çıkmasını da içeren yol haritası üzerinde mutabakat sağlamıştı.

Reklam

Reuters’a konuşan Yıldırım, söz konusu mutabakatla üç aylık bir takvim öngörüldüğünü belirterek, “Daha önce Obama döneminde Menbiç ile ilgili anlaşma olmuştu. Buradan YPG’liler çıkarılacaktı. Defalarca söz verildi ancak gerçekleşmedi. Bu mutabakat sağlanmış olmasına rağmen biz yine ihtiyatlı davranmak mecburiyetindeyiz. Uygulamayı iyice takip etmemiz gerekiyor” dedi.

“Ümit ediyorum bu yol haritası kazasız-belasız işler” diyen Yıldırım, YPG’nin Menbiç’ten çıkmasının sorunu çözmediğinin altını çizdi.

Reklam

“Oradan (Menbiç) çıkardık; Fırat’ın doğusuna gönderdik. Orada yine silahlar ellerinde, yine Türkiye’ye karşı hasmane tutumları devam ediyor. Bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil” diyen Yıldırım, şöyle devam etti: “ABD niye bunlara destek veriyor? Ya mecburiyetten, DEAŞ ile mücadele için ABD kendi silahlı güçlerini kullanmak istemiyor. İç kamuoyunun tepkisi nedeniyle belki orada o bölgenin unsurlarını tercih ediyor. Şu anda DEAŞ ile mücadele bittiğine göre artık PYD’nin YPG’nin silahlı unsurlar olarak Amerika tarafından tutulmasının gerekçesi kalmadı.”

‘Amerika bizim müttefikimiz, bize verilen söz de bu’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Menbiç yol haritasının altı aydan kısa bir süre içinde uygulanacağını, Menbiç’ten çıkarılan YPG’lilerin silahlarının toplanacağını ve Fırat’ın doğusuna gidecekleri yönündeki açıklamasını hatırlatan Yıldırım şöyle devam etti: “O bakımdan doğru olan süratle daha önce söz verildiği gibi YPG’nin elindeki silahların toplanması, bu kurdukları sözde DEAŞ ile mücadele kuvvetlerinin lağvedilmesi ve o bölgede Fırat’ın doğusundan Kuzey Irak’a, Sincar’a kadar terör unsurlarından temizlenmesi. Bizim beklentimiz bu. Amerika bizim müttefikimiz, bize verilen söz de bu.”

Başbakan, bugünlerde Kuzey Irak’tan Türkiye’ye yönelik saldırılar olduğunu belirterek, “Ellerinde gelişmiş silahlar var, ihtimal ki bu silahlar YPG’ye verilen silahlar. Oradan PKK’ya geçiyor. PKK da bizim topraklarımızda uzaktan terör faaliyeti sürdürüyor” dedi.

Kandil’e operasyon

Son günlerde dile getirilen ve PKK’nın üslendiği Irak’taki Kandil’e operasyon ihtimalini seçim ile ilişkilendirmenin fevkalade yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Türkiye’nin terör ile mücadelesinin bir takvime sıkıştırılması diye bir şey söz konusu olmaz” dedi.

“Şu anda Kuzey Irak’ta 30 km derinliğe kadar bir alanı… Orada birliklerimiz konuşlandı. Oradan sızmaları, terör faaliyetlerini, engellemek için çalışıyorlar. Tabii eğer bu tacizler, pusular, uzaktan saldırılar devam ederse daha da aşağılara gideriz” diyen başbakan, şöyle devam etti: “Burada hiçbir tereddüt göstermeyiz, ta ki bu unsurları etkisiz hale getirinceye kadar.”

Yıldırım, Kandil’e operasyon dahil her opsiyonun masada olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün akşam Kanal D/CNN Türk yayınında yaptığı açıklamalarda Irak’tan gelecek bir PKK/PYD tehdidine karşı Bağdat yönetiminin çözümsüz kalması halinde Türkiye’nin Sincar, Kandil ve Mahmur’u vurabileceğini söylemişti.

Türkiye’nin özellikle Kuzey Irak’a yönelik operasyonlarına Irak’tan gelen tepkiler konusunda Yıldırım, “Irak’ın egemenlik haklarını ihlal söz konusu değil. Bizim Irak’ta bulunmamız keyfiyet değil mecburiyet” dedi.

Başbakan, Kandil ve Sincar’da PKK’nın varlığı ortadayken Irak’ın “Sizin burada ne işiniz var, burası benim topraklarım” dememesi gerektiğini belirtti.

“Bizim yaptığımız tamamen uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun faaliyetler” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıcak takip faaliyetleri çerçevesinde amaç nerede terör varsa orada onu yok etmektir. ABD’nin Irak’ta, Suriye’de bulunması, birçok ülkede bulunması neyle izah ediliyor? O ülkelerin egemenlik hakları yok mu? Egemenlik hakkı ayrı şey, ülkelerin can ve mal güvenliğini, insanı ve topraklarını koruması ayrı bir şey. Her zaman biz Irak’ın toprak bütünlüğüne sahip çıktık. Hatırlayın, Barzani’nin referandum kararına en sert tepkiyi kim verdi? Türkiye. Irak merkezi hükümeti ile çok yakın bir çalışma yapıldı. O bakımdan bu konudaki hassasiyetimizde herhangi bir şey yok.”

‘Tekrar güven tesisi’

Yıldırım, Menbiç konusunda ABD ile yol haritasında mutabakat sağlanmasını ‘iyi bir gelişme, olumlu bir adım’ olarak tanımladı: “Ümit ederim diğer sorunlarımız konusunda da bu müspet yaklaşım olur. Hem FETÖ meselesinde hem savunma sanayisi ve sistemleriyle ilgili görüş ayrılıklarında ortak bir noktayı yakalayabiliriz. Tekrar bir güven tesisi her iki ülkenin lehinedir.”

Mutabakata göre Menbiç’te hiçbir PYD-YPG varlığının kalmayacağını ifade eden Yıldırım, “Oradaki yerel halka yönetim bırakılacak ama bu arada şu olabilir; Türkiye ve ABD orada geçici olarak güvenliği sağlamak için rol alabilir” dedi.

Ankara, ABD’den Fethullah Gülen’in iadesini talep ederken, Washington Ankara’nın Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alma kararına karşı ABD’de üretilen F-35 uçaklarının satışına ilişkin yaptırım sinyalleri veriyor.

Washington, ‘FETÖ’ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle Türkiye’de tutuklu olarak yargılanan rahip Andrew Brunson’un da serbest bırakılmasını istiyor.