Yıldırım’a göre liseye geçiş sistemi ‘oldukça basit’: Kafa karıştırmaya çalışanlar var

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Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte TEOG’un yerine getirilen yeni sistemin oldukça basit olduğunu savunarak, “Kafa karıştırmaya çalışanlar var” dedi.

Ankara’daki bir temel atma töreninde konuşan Yıldırım, yeni sistemde isteyenin sınava girip isteyenin girmeyeceğini söyledi.

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“Herkes mutlaka liseye istediği bir yere kaydını yaptıracak. Bu kadar basit” diyen başbakan, hiçbir öğrencinin dışarıda kalmayacağını ifade etti.

Yıldırım şöyle devam etti: “Bazı şehirlerimizde mahallesindeki okul yetmeyebilir ama diğer mahalle bitişikteki mahalle veya ondan sonraki ilçede ama mutlaka eğitim bölgesi dediğimiz yaşadığı yere yakın bir okulda liseye başlayacak. Bakanımız ne dedi? ‘En iyi okul eve en yakın okuldur.’ Sınav niye? Evin yanındaki okula gitmek istemiyorum da birtakım proje okulları var, bu proje okullarına gideceğim. Olur, canın istiyorsa ona git. Onların sayısı bütün liseye gideceklerin sayısına yetmiyor. Onun için ne olacak bir yarış olacak. Diyelim ki 120 bin öğrenci alacak bu okullar, en yüksek notu alan öğrenci buraya yerleştirilecek. Mesele bu kadar basit ve açık. Anlaşılmayan bir yer var mı? İşte bu kadar. Sizden özellikle istirham ediyorum, bir sürü kafa karıştırmaya çalışanlar var. Olayı döndürüyorlar, dolaştırıyorlar bu kadar basit bir sistemi anlaşılmaz hale getiriyorlar. Bunlara hiç kulak asmayın, ben ne diyorsam odur ha.”

TEOG’un yerine getirilen Liselere Kayıt Sistemi’ne göre öğrenciler evlerine en yakın dokuz okuldan beşini tercih edecek ancak öğrencinin hangi okula yerleştirileceğine Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek.

‘Nitelikli okullar’ ya da özel okullara gitmek isteyenlerse bakanlığın ortak sınavına girecek.