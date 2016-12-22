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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım’a göre CHP ‘anlamak istemiyor’: Sistemin adı cumhurbaşkanlığı, nokta

 

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “Başkan olunca halkın yüzde 100’ünü kapının önüne koyacaktır” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Bir türlü anlamak istemiyor, sistemin adı cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İki partinin uzlaştığı anayasa teklifi 10 Aralık günü 316 imzayla Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunulmuştu.

Meclis’e sunulan 21 maddelik teklifte, cumhurbaşkanının yürütmenin başı olacağı ve başbakanlığın kalkacağına dair maddeler de yer alıyor.

Başkanlık sistemi’ni ilk günden bu yana eleştiren ve parti olarak destek vermeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, son olarak teklifteki ‘Cumhurbaşkanı Meclis’i feshedebilir’ maddesini hatırlatarak şöyle demişti: “Başkanlık, ülkenin bölünmesine giden yoldur. Bu, sistem değişikliği değil düpedüz bir rejim değişikliği hazırlığıdır. Davutoğlu’yla beraber halkın yüzde 49.5 oyunu da kapının önüne koyan biri, başkan olunca halkın yüzde 100’ünü kapının önüne koyacaktır.”

‘AKP üzerinden hesap yapanlar mosmor olur’

Yıldırım, partisinin il başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Meclis’e sunulan anayasa teklifi için “İş Meclis’te, bizden çıktı” diyen Yıldırım, partisi üzerinden hesap yapanların sonunda ‘mosmor’ olacağını söyledi.

Türkiye’nin 1923’ten bu yana rejiminin cumhuriyet olduğunu ve bunu Kılıçdaroğlu’nun bir türlü ‘anlamak istemediğini’ savunan başbakan, “1923’te bedel ödedik, İstiklal Harbi’ni kazandık, rejimi değiştirdik, adını cumhuriyet koyduk. Bu tarihte kaldı, o mesele 1923’te bitti. Şimdi artık yönetim ihtiyaçlarımızı karşılayacak, istikrarı esas alan hükümet sisteminden bahsediyoruz. Bizimki cumhurbaşkanlığı sistemi, sistemin adı cumhurbaşkanlığı sistemidir, nokta” diye konuştu.

Yıldırım, ‘başkanlık’ fitilini ateşleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye dirayeti ve ‘ülke için gösterdiği hassasiyet’ nedeniyle teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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