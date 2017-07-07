Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 9 Temmuz’da Maltepe’de düzenlenecek mitingle son bulmasını istedi.

‘Daha fazla sürdürmenin anlamı yok’

Yıldırım, yürüyüş için alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Hiçbir ihbarı, ihtimali gözardı etmeden güvenliğin en üst düzeyde alınması için gereken her şey yapılıyor ilk günden bugüne. Güvenlik birimlerimiz büyük bir fedakarlık ile bu yürüyüşün bir provokasyonla karşılaşmaması için büyük çaba gösteriyorlar. Tabii ki bu yürüyüş esnasında yollardaki hayatın doğal akışı da bozuluyor. Bu da bir sonuçtur. Bunu dikkate alması gereken bu yürüyüşü tertip edenlerdir. İtinalı davrandıklarını söylemek isterim. Ancak artık bu iş maksadına erişti, daha fazla sürdürmenin anlamı yok.”

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‘Eziyete dönüşebilir’

“Ümit ederim, sükunet içinde herhangi bir taşkınlığa meydan vermeden bu eylemi tamamlamış olurlar” diyen başbakan, aksi yönde ısrar edilmesi halinde bu durumun CHP ve Kılıçdaroğlu için ‘eziyete dönüşebileceğini’ savundu.

‘Artık kabak tadı vermeye başladı’

Yıldırım, “Hep birlikte adaletin daha iyi işlemesi için gayret edelim. Ancak bunun yeri yollar değil, yürüyüş değildir. Bunun yeri yollar değil, Meclis’tir. Artık bu kabak tadı vermeye başladı, bu işi burada, miting sonrası bitirmek lazım. İşi başka mecralara taşımanın anlamı yok. O zaman bu iyi, niyetli girişim olmaktan çıkmış olur” diye konuştu.