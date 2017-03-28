Yıldırım’a göre ilişkileri bozmak AB’ye kaybettirir: Kendi işinize bakın

Başbakan Binali Yıldırım, son dönemde ilişkilerin ‘referandum krizi’ sebebiyle iyice gerildiği Avrupa’dan ‘kendi işine bakmasını’ istedi.

Avrupa ile ilişkiler, bazı ülkelerin referandum kampanyası yürütmek isteyen Türk bakanlara izin verilmemesinin ardından gerilmişti.

Karaman’da konuşan Yıldırım, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptığı açıklamalarla Türkiye’nin içişlerine karıştığını savunarak, “AB bizi 54 yıldır oyalıyor. Türkiye ile ilişkileri bozmak bize ne kaybettirir konuşulabilir ama AB’ye çok şey kaybettirir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin AB üyeliği müzakerelerinin referanduma götürülebileceğini söylemişti.

‘PKK’ya eylem yaptırmak size mi düştü?’

Avrupa’nın ‘FETÖ’ ve PKK’ya destek verdiği iddiasını yineleyen Yıldırım, “Türkiye’nin iç meselesi olan bu halk oylaması konusunda Avrupa’yı uyarıyorum. İç işimize karışmayın, kendi işinize bakın. Herkes yerini yurdunu bilsin. PKK’ya eylem yaptırmak size mi düştü? FETÖ’cülere kol kanat germek size mi düştü?” diye konuştu.

‘Erdoğan düşmanlığı moda oldu’

Başbakan, Avrupa’yı ırkçı olmakla da suçladı: “Türkiye demokratikleşme yolunda mesafeler katettikçe Avrupa’nın bazı ülkelerinde maalesef ırkçı söylemler gün geçtikçe artmaya başladı. Erdoğan düşmanlığı moda oldu. Terör örgütlerinin, PKK’nın, FETÖ’nün adamları rahatça ‘Hayır’ propagandası yapıyor, ‘Hayır, Hayır’ diye sokak sokak dolaşıyor, bölücü başının posterlerini taşıyor ama ‘Evet’ demek yasaklanıyor. Bunun adı düpedüz ırkçılıktır.”