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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım’a göre halk ‘kararı verdi’: Değişime direnenler, yok olacak

 

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine karşı çıkanların ‘yok olacağı’nı söyledi.

Fotoğraf: DHA

Mersin’deki hastane açılışında konuşan Yıldırım, “Güzel işler yapmaya karar verdiğiniz zaman ‘Hayır’cıları karşınızda buluyorsunuz. Tıpkı bugünkü gibi. Güzel işleri yapmak için yemin ettik. Onlar ‘Hayır’ dedikçe, onlar direndikçe engelleri aşa aşa bugünlere geldik” dedi.

‘Aslında karar verildi’

Anayasa değişikliğiyle birlikte rejim değişikliği gerçekleşeceğine yönelik eleştirilere tepki gösteren Yıldırım, referandum kararını ‘çoktan verdi’: “Şimdi yaptığımız, 2007’de sizin yaptığınız ve ‘Evet’ diyerek, cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesini sağlayan o değişikliğin eksik kalan kısımlarını yapıyoruz. Aslında karar verildi. Millet, cumhurbaşkanını seçecek. Millet, hükümetin nasıl oluşacağına da sandıkta karar verecek.”

‘Ne rejimi kardeşim?’

Yıldırım, şöyle devam etti: “Diyorlar ki ‘Rejim değişiyor’. Ne rejimi kardeşim? Bırakın rejim değişmesini, siz kafayı değiştirin. Dünya nereye gidiyor, siz nerede kaldınız? Rejimin değiştiği yok. Değişen, değişimin ta kendisidir. Değişime direnenler, yok olacak. Türkiye, hak ettiği yolda, muasır medeniyetler yolunda emin adımlarla ilerleyecek.”

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