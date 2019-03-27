Yıldırım’a göre genel seçim havası faydasız: Aday öne çıksa sonuç çok daha farklı olurdu

AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim kampanyasının genel seçim havasında geçmesinin bir faydası olmadığını belirterek “31 Mart referanduma dönüştü. Adaylar konuşulsaydı, adayları mukayese etme imkânı olsaydı çok daha farklı bir sonuç doğurabilirdi” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Binali Yıldırım, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya konuştu. Yıldırım, Küçükkaya’nın “7 Ocak’taki açıklamanızda ‘Yerel seçime gidiyoruz, genel seçimlere değil’ demiştiniz. Seçimlerin yerel seçim havasında kalmasını istediniz. 2-3 aylık süreçte meydanlarda, TV’lerde siyasi liderlerin söylemlerinde bu isteğiniz gerçekleşmedi. Bu durum sizin mi, yoksa rakibiniz Ekrem İmamoğlu’nun lehine mi oldu” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Bu şekilde değerlendirme yapmak doğru değil. Bunu pazar günü göreceğiz. Ben her şeye rağmen İstanbul yerelini ön plana çıkarmaya gayret ettim. Tüm toplantılarımda, medyada hep İstanbul’u ön plana çıkardım. Genel siyasetten anlamadığımdan değil ben bu ülkede bakanlık, başbakanlık yaptım. Bunun bir faydası olmadığına inanıyorum, hâlâ da aynı görüşteyim. 31 Mart referanduma dönüştü. Adaylar konuşulsaydı, adayları mukayese etme imkânı olsaydı çok daha farklı bir sonuç doğurabilirdi.”

‘HDP’liler pekala bana oy verebilir’

Son günlerde HDP’lilerden oy istemesiyle dikkat çeken Yıldırım bu konuyu da şöyle açtı: “Hep şunu söyledik: Biz bir genel seçime gitmiyoruz. İstanbul’un seçimini yapıyoruz. Siyasi görüşü ne olursa olsun, hangi partiye gönül verirse versin, İstanbul’un geleceği için, evlatlarımızın geleceği için herkesten destek istiyoruz. Buna HDP’ye oy verenler de dahil. Benim dediğim şu: HDP aday göstermediğine göre, HDP’lileri bağlayacak bir şey yok. Pekâlâ beni destekleyebilirler. Geçmişte de bugün de AK Parti HDP’yle birlikte bölgeden Kürt vatandaşlarımızdan en fazla destek alan partidir. Bu yüzden ben HDP’nin Kürtlerin oylarını pazara çıkarmasının çok dürüst bir iş olmadığını düşünüyorum. Pazarlık yapılmasının siyaseten de etik olmadığını düşünüyorum. HDP ile Kürtleri birbirinden ayırmak lazım. HDP bölücü terör örgütü ile arasına mesafeyi bugüne kadar koyamadı. “