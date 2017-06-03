Yıldırım’a göre Euroleague’e ‘hırsızlık organizasyonu’ demek ‘çok tehlikeli’: Devletin en üst kademesine sataşıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe erkek basketbol takımının şampiyon olduğu Euroleague organizasyonu için “Hırsızlık organizasyonu” diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın ne söylediğinin farkında olmadığını savundu.

‘Avrupa şampiyonluğunun altında ezildiler’

Olağan mali genel kurulda yaptığı konuşmada, “Sayın Fikret Orman kendi kendiyle çelişiyor” diyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Takımı iki yıl önce Top 16’ya kaldığında, ‘Avrupa Ligi’nde şampiyon olacak kadromuz var’ dedi. Real Madrid, CSKA Moskova geri zekalıymış, Allah Allah. O zaman neden UEFA’da kupa almak için uğraşıyorsun. Bırak alsınlar. Böyle saçma sapan şeyler. Sayın Fikret Orman ne söylediğinin farkında değil. Fenerbahçe’nin basketbolda Avrupa şampiyonu olması, onların lig şampiyonluğuyla aynı döneme geldi. Avrupa şampiyonluğunun yankılarından dolayı altında ezildiler. Köprüye bayrağı astık, yaktılar. Gelin siz de yanına asın, beraber altından geçelim. Bizim tereddütümüz yok. Kim kazanırsa saygı gösteririz.”

‘Devletin en üst kademesine sataşmış oluyor’

‘Hırsızlık organizasyonu’ ifadesinin ‘çok tehlikeli’ olduğunu dile getiren sarı-lacivertli kulübün başkanı, “Bu sözle devletin en üst kademesine sataşmış oluyor. Devlet Final Four’u (dörtlü final) buraya getirdi. Hırsızlık olsa yapar mı?” diye konuştu.

Futbol takımının bu sezonki performansından teknik direktör tercihine, futbolcu transferinden basketbolda Doğuş Grubu’yla işbirliğine merak edilen birçok konuya değinen Aziz Yıldırım’ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

‘Dört oyuncuyla anlaştık’

“Şartlar bazen oluşur, bazen oluşmaz. Biz yaptık ama kamuoyuna açıklamaya mecbur muyum? Bu ayın 17’sine kadar transfer penceresi açılmıyor. Yeni sezon için dört oyuncuyla anlaştık.

‘Üç antrenörle görüşüyoruz’

Üç antrenörle görüşme yapıyoruz. Hafta başında yönetim olarak buna karar vermiş olacağız ve kamuoyuna açıklayacağız. Aykut Kocaman ismi geçiyor. Adam gelmeden, ne olacağı belli olmadan ‘Aman Fenerbahçe’ye gelmesin’ diyorlar. Ya sen kimsin kardeşim, sen kimsin. Bırak da buna Fenerbahçe camiası karar versin.

‘Başarısızlığın nedeni takımın kendi davranışları’

Benim şahsıma ait olan bir tane arabam var. Dört beş senede bir defa değiştiririm. Benim yatım yok. Bizim futbolcu diye aldığımız oyuncunun üç tane arabası var, 20 yaşında yatı var. Sistem yanlış. Hesap sorduğun zaman, ‘Niye soruyorlar, neden yapıyorlar’ diyorlar. Oyuncunun biri bütün kazandığı paraları gidip organizatörlere kaptırıyor, sahada yok. Bir işlem yapamıyorsunuz. 10, 20 bin dolar ceza veriyorsunuz ama orada milyon dolarlar götürülüyor. Ben bunu görüşmeye gittiğimde UEFA başkanına da söyledim, kulüpler mağdur. Bosman kararlarından bu yana kulüpler sporculara karşı mağdur durumda. Bunun değişmesi, önlenmesi lazım diye düşünüyorum. Bu sene başarısızlığın nedeni bizim takımın kendi davranışları.

‘Bu sene elimiz Samandıra’da olacak’

Futbolcular kendi göbeklerini kendileri kessinler dedik ama maalesef kültür seviyeleri ve profesyonellik anlayışları tam yerleşmediği için bu meydana gelmedi ama bu sene her şeyle elimiz orada olacak. ‘Önümüzdeki sene şampiyon olacağız’ diye söylemiyorum. Bak ağzımdan çıkmıyor. Sonra yazıyorlar ‘Şampiyon olacağız dedi’ diye. Hedef konması lazım, hedef konmadan olmaz.

‘Doğuş Grubu’yla anlaştık’

Doğuş Grubu’yla her türlü anlaşmayı yaptık, imza atma aşamasındayız. Bütçenin yarıya yakınını onlar karşılayacak. Kalan kısımları da Fenerbahçe tamamlayacak. Anlaşma üç yıllıktır. Ayrıca Ferit Şahenk Bey, yelken şubesinin sponsorluğunu almıştır. Orayı olimpiyatlarda madalya kazanacak şekilde organize etmektedirler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

‘Euroleague’in değeri Şampiyonlar Ligi’yle aynı’

Avrupa Ligi’nin kuruluş amaçlarından biri de Avrupa’da NBA’e benzer bir organizasyonu yapmaktır. İleride, NBA ile beraber bu coğrafyada bunu sağlamaktır. Şimdi futboldaki Şampiyonlar Ligi’nin değeri ne ise basketbolda da Avrupa Ligi’nin değeri aynıdır. Bundan yıllarca önce belki de bunu hayal edemezdik ama bu hayaller gerçekleşmiştir. Geçmişte bir söz söyledim; Galatasaray UEFA kupasını aldığı zaman ‘Tesadüf oldu’ dedim ama herkes o lafımı başka yerlere çekti. Kazanılmış bir kupayı inkar etmek olamaz. Benim orada söylemek istediğim devamlılığının olmasıydı. Eğer Fenerbahçe basketbol takımı geçmişi yaşamamış olsaydı bu da bir tesadüf olurdu. Önce Madrid, ardından Berlin, sonra da İstanbul’da yapılan dörtlü finaller sonucunda Fenerbahçe şampiyon olmuştur. Devamlılık vardır, devamlılık sürecektir.

‘Helikopter gelir statlarına iner’

Seba bizle yemek yediği dönemlerde, ‘Ahmet Dursun, Seba gitsin’ diye bağırdılar. Şimdi Seba’nın arkasına sığınmış bir duruşu sergilemeye çalışıyorsunuz. Bu duruşun içinde FETÖ’ye karşı şikayetiniz yok. 2011’de etek altı nakış olmuşlar. Ya sizi suçluyorlar. Kupa maçında bir şeyler yaptın diye. Onun mücadelesini sen savunup vereceksin. Helikopter gelir statlarına iner, bilmem neredeki adamları FETÖ’den damgalı ama orada çalışırlar. Bu ne biçim bir duruştur. Beşiktaş’ın 1959’dan bu yana futbolda 13 şampiyonluğu var. Yıldız ilave ettiler. Hesaba kitaba sığmıyor. 1959’da lig başlıyor, şampiyonlar belli. 1959’dan önce iki yıl şampiyon olmuşlar. Biz de müracaat etmek için sizlerden görüş alacağız. Ondan sonra ‘Duruşumuz var’ diyorlar. Duruşun varsa gidin yıldızı iade edin. Yıldız bir şey kazandırmaz size.

‘Lens gidebilir, o kompleksleri atlattık’

Lens’le dün kulüpte konuştuk. Pazartesi menajerlerine teklifi göndereceğim. Onlar yüksek bir teklif yaptılar ama tahmin ediyorum ki bir yerde buluşuruz. Beşiktaş’a gidecekmiş, gidebilir. Biz o kompleksleri atlattık. Oradan oyuncu alacağız diye çalışmam.

‘Fikret Orman istiyorsa gönderelim’

Bu e-mailde Quaresma için bizden imza parası olarak 2 milyon avro ve sezonluk garanti 3,5 milyon avro istiyorlar. Anlaşmanın detayları yazıyor burada. Söylediğim sözün arkasındayım. Bu belgeyi Fikret Orman istiyorsa, kulüpteki yardımcımı arasın ona e-mail gönderelim.”