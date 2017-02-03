Yıldırım’a göre CHP ‘sonucuna katlanmalı’: Bölücülerle hareket etmeyecektiniz

Başbakan Binali Yıldırım, referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan CHP’nin “Bizi neden HDP’yle anıyorsunuz” diye rahatsız olduğunu savunarak, yaptıklarının sonucuna ‘katlanması’ gerektiğini söyledi: “Bölücülerle birlikte anılmak ağrınıza gidiyorsa, dokunuyorsa, onlarla birlikte hareket etmeyecektiniz.”

AA’nın aktardığına göre Yıldırım, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

‘Kılıçdaroğlu, kendi sözlerine inanmıyor’

Referandumun mayıs ayına sarkma ihtimali olmadığını söyleyen başbakan, daha önce açıklandığı gibi tarihin 9 Nisan ya da 16 Nisan olduğunu söyledi.

AKP olarak ‘çok rahat’ olduklarını söyleyen Yıldırım şöyle konuştu: “Benim üzüldüğüm şey, bütün bunlar ortadayken sanki biz bir dayatma yapıyormuşuz. Ne dayatması kardeşim. Meclisi, komisyonları saymıyor musun? MHP ile oturduk, bunu haftalarca çalıştık, sonra Meclis’e getirdik. Hatta ben o süreçte sayın ana muhalefet partisinin genel başkanına ‘Tamam siz bu sisteme karşısınız, kendi sisteminizi de getirin beraber oylayalım. 367’yi de geçse bile halka götürelim.’ dedim. Ses çıkarmadı.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anayasa değişikliğiyle ilgili ‘ipe sapa gelmez’ sözler sarf ettiğini savunan başbakan, CHP liderinin söylediklerine kendisinin de inanmadığını düşündüğünü aktardı.

Onlar da ‘Hayır’ diyor, siz de ‘Hayır’ diyorsunuz’

2007’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ’50 türlü katakulli’ yapıldığını öne süren Yıldırım, anayasada yapılmak istenen değişikliğin sorumlusunun CHP olduğuna dair görüşünü yineledi.

Başbakan şöyle devam etti: “Ya kardeşim memleket elden nasıl gidiyor? Memleketi elden götürmek isteyenlerle, bölmek isteyenlerle aynı kampta buluştunuz. Bu ne yaman çelişkidir. Böyle bir şey olur mu? Onlar da ‘Hayır’ diyor, siz de ‘Hayır’ diyorsunuz. Ne kaldı aranızda, ne fark var. Görüyorum ki ‘Bizi niye onlarla beraber anıyorsunuz?’ diye sinirleniyorlar. Nasıl anacak millet? Onlar da ‘Hayır’ diyor, siz de ‘Hayır’ diyorsunuz. MHP ile de bizi aynı anıyorlar. Çünkü biz ‘Evet’ diyoruz. Yaptığınız işin sonucuna katlanacaksınız. Bölücülerle birlikte anılmak ağrınıza gidiyorsa, dokunuyorsa o zaman onlarla birlikte hareket etmeyecektiniz. Bu kadar basit.”

‘Çipras’a mektup yolladım’

Darbeci sekiz askeri iade etmeme kararı alan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a kararı gözden geçirmelerini talep ettiği bir mektup gönderdiğini, ancak henüz yanıt alamadığını da aktaran başbakan, söz konusu kararın Türkiye açısından ‘hayal kırıklığı’ olduğunu söyledi.

‘Coğrafya kaderdir’

Başbakan şöyle devam etti: “Coğrafya kaderdir, komşumuzu seçemiyoruz. Mevcut olanla geçinmeyi başarmamız lazım. Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak hiçbir davranış içinde değil. Zaman zaman karşı taraftan gelen aşırı abartılara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım.”