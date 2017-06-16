Yıldırım’a göre ‘Bu yol, yol değil’: Kılıçdaroğlu yürüyüşe umarım son verir

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün provokasyona neden olabileceğini savunup sokakta hak aramanın ‘görülmemiş’ olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle ‘casusluk’tan 25 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmıştı.

CHP bunun üzerine ‘Adalet Yürüyüşü’ kararı almış, yürüyüş dün Ankara Güvenpark’tan başlamıştı. Kılıçdaroğlu’nun önderliğindeki yürüyüşün 25 günün ardından İstanbul’da son bulması bekleniyor.

Bu yürüyüşe ilişkin görüşleri sorulan Başbakan Yıldırım’a göre ise ana muhalefet liderine sokakta hükümeti şikayet etmek ‘yakışmıyor’.

Yürüyüşün provokasyona açık olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu ihtimal uzakta değil tabii, sokağa indiğiniz provokasyon zaman beklenebilir. İçişleri bakanımız konuyu yakından takip ediyor. CHP yöneticileriyle de bu konuda yakın temasta. Ümit ediyorum ki bu meseleye burada son verirler” dedi.

‘Sokakta hak arandığı görülmüş değil’

Sorunların çözüm yerinin Meclis olduğunu savunan Yıldırım şöyle devam etti: “Sokakta hak arandığı görülmüş değil. Sorunların çözüm yeri Meclis’tir, adalet için mahkemelerdir. Sorunların anayasamızda nasıl çözüleceği açık seçik beyan edilmiştir. Hiç kimse, hiçbir zümre, kuruluş görülmekte olan davaları etkileyecek mahiyette tutum içine giremez.”

‘Vazgeçmesini tavsiye ederim’

Yürüyüşe son verme çağrısı yapan başbakan sözlerini şöyle noktaladı: “Kılıçdaroğlu sıradan insan değil ana muhalefet partisinin genel başkanı. Hukuka en fazla saygı göstermesi gereken kişidir. Bu yol yol değildir, vazgeçmesini tavsiye ederim.”