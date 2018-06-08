Yıldırım’a bedellide yaş ve ücret soruldu: Haberler asılsız, yeni yönetim belirler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da AKP’li vekil adaylarını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Bahçeli, partisinin dünkü toplantısında AKP’li vekil adaylarını uyararak “Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. MHP üzerinde oyun oynamaya kalkmayın” demişti.

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NTV’de soruları yanıtlayan Yıldırım, MHP’yle 2016’dan beri birlikte yürüdüklerini, bir ittifak kurduklarını ifade etti.

“MHP’yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz” diyen başbakan, şöyle devam etti: “MHP’yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz. MHP’nin de AK Parti’yi dışlaması gibi bir durum olamaz. Biz her mitingimizde ‘cumhur ittifakı’na vurgu yapıyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz.”

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Yıldırım, Erdoğan’ın OHAL’in kaldırılabileceğine dair sözlerine dair de şunları söyledi: “OHAL baştan beri biz hep şunu söyledik; ‘Biz kendimize OHAL ilan ettik, vatandaşımızın her şeyi normal gidiyor.’ FETÖ ile mücadelede önemli yol katettik. Sayın cumhurbaşkanımızın açıklaması çok iyi olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir.”

Yıldırım, af konusunun gündemlerinde olmadığını, seçimlerin ardından ne olabileceği bilmediğini dile getirdi.

Başbakan, bedelli askerlikte yaş ve ücret haberlerinin gerçekle alakası olmadığını belirterek, “Yeni yönetim gündeme alacaktır” dedi.

A Haber, bedelli askerlikte yaş sınırının 28, ücretin de 20-25 bin lira olacağını iddia etmişti.