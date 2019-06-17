Yıldırım yılları karıştırdı: İmamoğlu’nun bahsettiği Sayıştay raporu 2017’ye ilişkin

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım, büyükşehir belediyesindeki usulsüzlüklerin ortaya konduğu Sayıştay raporuna ilişkin olarak, ”Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem (İmamoğlu) bey yanlış biliyor” dedi.

Ancak Yıldırım’ın atıfta bulunduğu Sayıştay açıklaması, İmamoğlu’nun dile getirdiği usulsüzlük tespitlerinin yer aldığı 2017 yılına ait rapora ilişkin değil.

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İmamoğlu, söz konusu rapora dayanarak İBB’de 753 milyon lira usulsüzlük yapıldığını dile getirmişti. CHP adayı son olarak dün akşamki tartışma programında da rapora atıfta bulunmuş, Yıldırım ise raporu okumadığını söylemişti.

Yıldırım bugün gazetecilerin sorusu üzerine, ”Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem bey yanlış biliyor” dedi.

Ancak Yıldırım’ın bahsettiği Sayıştay açıklaması 23 Mayıs tarih 2019’da yapılmıştı. Açıklamada şöyle deniyordu: “2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir.”