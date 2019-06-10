Yıldırım ve İmamoğlu’nun ‘TV düellosu’nun moderatörü İsmail Küçükkaya oldu

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım ve ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı ortak tartışma programının moderatörünün İsmail Küçükkaya olacağı açıklandı. Program 16 Haziran Pazar günü saat 21:00’da yapılacak.

Yıldırım, İmamoğlu ile birlikte televizyonda tartışma programına çıkmayı prensipte kabul ettiğini açıklamış, İmamoğlu da ortak yayın için “Umarım gerçekleşir” demişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da yapılması düşünülen ortak canlı yayına ilişkin bayramdan hemen sonra CHP ile temasa geçeceklerini söylemişti.



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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Lütfi Kırdar gösteri merkezinde yapılacak canlı yayının teknik hizmetlerinin AKP ve CHP tarafından görevlendirilecek ekipler tarafından gerçekleştirileceğini ve yayının uydu üzerinden servis edileceğini belirtti. Böylece isteyen kanal programı yayınlayabilecek.

Protokole göre iki adaya da eşit süre tanınacak ve aynı sorular sorulacak.