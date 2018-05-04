Yıldırım ve Bahçeli YSK’ya bizzat gidip Erdoğan için başvuru yaptı

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) birlikte giderek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı 24 Haziran’da gösterdiklerine ilişkin belgeleri teslim etti.

İki partinin TBMM grupları Erdoğan’ın adaylığına ilişkin resmi karar almıştı.

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YSK’ya önce Bahçeli, ardından da Yıldırım gitti. İki lider grup kararına ilişkin başvuru belgelerini bizzat teslim etti.

Yıldırım çıkışta yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Biz, birbirine kaybettirmenin değil topyekun Türkiye’nin kazanmasını esas alıyoruz. Sayın Bahçeli ile aldığımız bu kararın ülkemiz milletimiz siyasi hayatımız ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”