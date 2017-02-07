Yıldırım, tepki çeken sözünü CHP’ye çatarak savundu: Onların kayığına binmiş durumda

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta tepki çeken “PKK, FETÖ, HDP ‘Hayır’ dediği için ‘Evet’ diyoruz” sözlerinin arkasında durdu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, konuşmasının eksenine aldığı CHP’nin ‘FETÖ’ ve PKK ile ‘iş tuttuğu’nu söyledi.

“Bu anayasa değişikliğinin müsebbibi CHP” diyen Yıldırım, “2007’ye gidelim. Meclis’in en büyük partisine cumhurbaşkanı seçtirmeyen, hukuk ikdas eden ana muhalefet partisi bu işin başlangıcına sebep olmuştur. Cumhurbaşkanı seçtirmemek için vesayet odaklarının sözcülüğünü yapan ana muhalefet partisi bugün bütün marjinal odaklarla aynı fotoğrafı veriyor” dedi.

Geçen hafta, ‘Hayır’ diyen yurttaşları ‘yaftalayan’ sözlerini de savunan başbakan, CHP’ye çattı: “PKK ‘Hayır’, ‘FETÖ’ ‘Hayır’ dediği için biz bu değişikliğe ‘Evet’ diyoruz’ dedik. Biz cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP’den geldi. CHP zaten onların kayığına binmiş vaziyette, Allah ıslah etsin. Siz FETÖ ile PKK ile bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz.”

MHP’ye özel teşekkür

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemini Meclis’ten uzlaşıyla geçiren AKP ve MHP arasındaki barış rüzgarları grup toplantılarında da devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’ye yüklenip, AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler dizmişti.

Bahçeli, kendisinin referandum tutumunu eleştirenlere de, “Anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyoruz ya sıkıntıları bunlardır. Buradan söylüyorum, Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Erdoğan arasında tercih hakkımız olacaksa sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkesin bilmesi gerekir” yanıtını vermişti.

Yıldırım da Bahçeli’nin jestini karşılıksız bırakmadı.

MHP liderine özellikle teşekkür eden Yıldırım, “Sayın Bahçeli ve MHP’deki bütün vekillere teşekkür ediyorum, çünkü önce ülkem ve milletim anlayışı ile hareket ettiler. Her zaman milliyetçi hareket, ülkücü kardeşlerimiz parti hesaplarını bir kenara bırakmıştır” dedi.