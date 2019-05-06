Yıldırım ‘Tekrar aday olur musunuz?’ sorusuna ‘Evet’ demedi

AKP’nin 31 Mart seçimlerinde İstanbul belediye başkan adayı olan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimleri iptal etmesi durumunda yeniden aday olup olmayacağı yönündeki soruyu “Ortada karar yokken böyle bir değerlendirmeyi uygun bulmam” diye yanıtladı.

Fotoğraf: Reuters

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan aynı soruya şu yanıtı vermişti: “Adaylar aynı olacak, seçmenler aynı olacak… Adaylar da istifa ve ölüm olmadığı sürece aynı adaylarla seçime gidilir.”

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İstanbul’da Şehit Ömer Öner Camii’nde teravih namazı kıldıktan sonra gazetecilere açıklamalar yapan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı’nın

’43 Sandık kurulu üyesi ve başkanların FETÖ bağlantılı olduğu’ yönündeki haberinin YSK’nın kararını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soru üzerine şunları söyledi:“YSK’nın kararını neyin etkileyeceği, neyin etkilemeyeceğinin değerlendirmesi bizim işimiz değil. Seçimden hemen sonra partimiz bu konuyla ilgili tespit ve delillerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. Onunla ilgili yapılan bütün çalışmalar da tamamlandı. Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. YSK’nın, başından beri söylediğimiz gibi verdiği karar herkes için beğenelim beğenmeyelim bağlayıcıdır. Bu süreç içerisinde YSK’da görev yapan hakimlere yönelik olarak acımasız eleştirileri de doğru bulmuyorum. Hakimin kararı kanunlardır. Tehditlerle karar değiştirmez. Önündeki kanuna göre kararını verir. Verilecek karar da herkes için bağlayıcıdır.”

“Seçim tekrarlanırsa Devlet Bahçeli’nin Süleyman Soylu’yu aday göstereceği iddiaları” sorusuna ise Yıldırım şöyle yanıt verdi: “YSK’nın kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil. Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi uygun bulmam.”

Yıldırım, seçim yenilenirse tekrar aday olmayacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ilettiği yönündeki kulis haberlerini bugüne kadar yalanlamış değil.

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Soylu yorum yapmaktan çekinmedi: Kesin Yıldırım

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı da dünkü yazısında adaylık sorusunu bizzat kulisler haberlerde adı yeni aday olarak geçen Soylu’ya sorduğunu ve şu yanıtı aldığını aktarmıştı: “İstanbul’da seçim tekrarlanırsa AK Parti’nin adayı Binali Bey olacak. Kesin.” Altaylı’nın ısrarlı sorusu üzerine bu kez Soylu “Kesin olmasa kesin demem. Adayımız Binali Bey olacaktır ve biz de bütün gücümüzle onu destekleyeceğiz” demiş.