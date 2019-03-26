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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım: Suriyeliler huzuru bozarsa tutar göndeririz, kusura bakmasın

AKP’nin istanbul adayı Binali Yıldırım, Suriyelilerin yaşamı olumsuz etkilemesinin karşılıksız kalmayacağını belirtirken, “Kusura bakmasın. Hiç müsamaha edemeyiz. Tutar göndeririz” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Yıldırım dün akşam 24 TV’de yayınlanan Seçime Doğru programında soruları yanıtladı.

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İYİ Parti Fatih adayı İlay Aksoy’un “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” sloganının sorulması üzerine Yıldırım şunları söyledi: “Suriyelileri kabul ettik, etmesek öldürüleceklerdi. Onların hayata tutunmasını sağladık. Aşımızı, evimizi paylaştık ve onlara geçici koruma statüsü verdik. Onlar bizim misafirimiz.”

Bununla birlikte geçici koruma statüsün Suriyelilerin geri döneceği anlamına geldiğini belirten Yıldırım, ‘Zeytin Dalı’ ve ‘Fırat Kalkanı’ harekatlarıyla 350 bin Suriyelinin geri gönderildiğini hatırlattıktan sonra şöyle devam etti: “Suriyeliler İstanbullunun huzurunu bozar, güvenlik sorunu oluşturur, buradaki düzeni, normal yaşamı olumsuz etkilerse bu durum karşılıksız kalmaz. Kusura bakmasın. Buna hiç müsamaha edemeyiz, tutar göndeririz. Çünkü asıl olan burda İstanbul’un İstanbullunun huzurudur.”

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