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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım seçim sonrasını adres gösterdi: Bedelli askerlik ele alınacak

 

Başbakan Binali Yıldırım, seçimden sonra ele alacakları önemli konulardan birinin de bedelli askerlik olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Van’da yerel Kanal M’ye konuşan Yıldırım, bedelliyle ilgili çalışma olmadığını söyledi.

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Askerlik çağına gelmiş 5 milyon gencin olduğunu dile getiren başbakan, herkesi askere alamadıklarını, yılda 350 bin kişiyi aldıklarını ifade etti.

Başbakan, sözlerine şöyle devam etti: “5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu (bedelli askerlik) olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza. Onun için mutlaka buna bir çözüm getireceğiz. Bunu getirirken Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun zafiyete düşmesine de izin vermiyoruz. Biz zaten 15 Temmuz’dan sonra profesyonel orduya geçtik. Şu anda silah altındaki erler operasyona katılmıyor. Operasyona gidenler profesyoneller. O bakımdan böyle bir sıkıntımız da yok.”

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