Yıldırım: Sayımlar tamamlandığında işin değişeceği kanaatindeyiz

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, yeniden sayım sürecini değerlendirirken, “Sayımlar tamamlandığında işin değişeceği kanaatindeyiz” dedi.

İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, “YSK mazbatayı kime verirse başkan odur” söylemini yineledi ancak, farkın 29 binlerden 18 bine düştüğüne de vurgu yaptı.

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Yıldırım şöyle devam etti: “Daha önce de ifade ettiğim gibi şu anda beklemekten başka yapacak faaliyet yok. YSK bütün bu süreci yönetecek. Daha sonra da kararını açıklayacaktır.”.

AKP adayı, “Seçimin iptali söz konusu olabilir mi” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Biz ne ilçe ne il seçim kuruluyuz ne de YSK’yız. Üzerimize vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. YSK hangi yönde karar verirse versin başımızın üzerinde yeri vardır. Türkiye bir hukuk devleti.”

Yıldırım, CHP’nin açıkladığı veriler anımsatıldığında ise şöyle konuştu:“YSK saymadan rakam açıklamaları manidar. Belirgin oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz. 29 binlerden 18 bine düştü. İşlemler sürüyor. Daha çok sayıda sayılacak sandık var. Şu aşamada net bir şey söylemek kamuoyunu yanlış bilgilendirmek olur.”