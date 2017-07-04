Yıldırım şakalarla ‘kırdı geçirdi’: Köprüye de gir, dört şerit gidiş, dört şerit geliş

Başbakan Binali Yıldırım, 20 gündür ‘adalet’ talebiyle yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, AKP iktidarı boyunca yaptıkları yollarla ti’ye alıp, “Kurtköy sapağından bir de Yavuz Sultan Selim’e de gir, orayı da bir gör. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş” dedi.

Yıldırım, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada ‘Adalet Yürüyüşü’nü eski bir ulaştırma bakanı olarak yollar-köprüler üzerinden yorumladı.

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‘Şakacı’ bir dille, yolları övüp ‘Adalet Yürüyüşü’ndekilere güzergahlar öneren Yıldırım, “Bu tür siyasi fantezilerle milleti meşgul ediyorlar. Ana muhalefet partisi genel başkanı yürüyüş yapıyor. 19 gündür yürüyor. Bir bakıma bu yürüyüşün bir faydası oldu. Yaptığımız yolların kalitesini öğrenme fırsatı oldu. Başka türlü anlayamazdı” dedi.

‘Dört şerit gidiş, dört şerit geliş’

Yürüyüşün gerekçesine, gitgide büyüyen katılımcı sayısına ve dile getirilen taleplere bir türlü değinmeyen Yıldırım, yollardan köprülerden bahsetmeye devam edip, “Biraz zahmetli bir iş oldu ama benim ona tavsiyem İzmit’ten buraya gelirken, şurada Kurtköy sapağından bir de Yavuz Sultan Selim’e de gir, orayı da bir gör. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş” diyerek yeni rotalar da önerdi.

Ancak Yıldırım’ın yol örnekleri bununla da sınırlı kalmadı.

Yol açılışında olması nedeniyle çok şeritli yollara bol bol değinen Yıldırım, konuşmasını verdiği örneklerle de zenginleştirdi: “Yol yürümeye devam edersen, ömrün biter bu yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Daha 19 günde 400 kilometre oldu. Onun için gel bu sevdadan vazgeç. Adaletin aranacağı yer yollar değil Meclis, mahkemelerdir. Adalet herkese lazım.”

‘Allah razı olsun’ ricası

Yıldırım, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanlardan beklentisini de şöyle anlattı: “Yolları, adalet, kalkınma, istikrar için inşa ettik. Bazıları diyor ki; ‘Bu yollar çok pahalı.’ Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir, yol olmazsa ne yapacaksın, nasıl yürüyecektin yol olmasaydı? Yolları yaptık, güzel güzel, tıpış tıpış yürüyorsun. Ya yol olmasaydı? Dağda, bayırda, ormanda kaybolup gidecektin, onun için yürürken yolları yapanlara da ‘Allah razı olsun’ de.”