Yıldırım rahat: Kürt seçmenin MHP’ye oy vermeme riski yok

Başbakan Binali Yıldırım, Kürt seçmenin MHP’ye oy vermeme riski olmadığını söyledi.

Televizyonların ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, MHP’yle ittifak çerçevesinin belirlendiğini, cumhurbaşkanı adaylarının da ortak olduğunu ifade etti.

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Yıldırım, kampanyalarında ayrı dil olamayacağını ifade ederek “Kürt seçmenin MHP’ye oy vermeme riski yok. Ben Kürtlerin böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum” dedi.

PKK’nın hem Kürtlerin hem de Türklerin sorunu olduğunu dile getiren başbakan, PKK’nın bölgenin kalkınmasının geciktirdiğini kaydetti.

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Yıldırım şunları dile getirdi: “MHP söylemiyle bizim söylememiz arasında pek fark yok. Aynı değerleri savunuyoruz. O bakımdan bir problemimiz yok. Bizim problemimiz terör örgütleriyle.”

Avrupa’daki çalışmalar

Başbakan, erken seçim çalışması için Fransa’nın bilgilendirilme şartı getirildiğini belirterek bazı ülkelerde kampanya çalışmaları yapılacağını ifade etti.

Yıldırım “Şartları zorlayıp gerilim yapma niyetimiz yok” dedi. Başbakan, birçok ülkede gerginlik olduğunu ancak artık böyle şeylerin olmadığını, geçen yıla göre daha iyi durumda olduklarını, ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini söyledi.

Bakan sayısı azalıyor

Seçimde yeniden vekil adayı olacağını ifade eden Yıldırım, “Bakanlıkların sayısı azalacak. Tabii ona cumhurbaşkanı karar verecek ama düşüncesinin azalması yönünde olduğunu biliyorum” bilgisini de verdi.

Yıldırım, bedelli askerliğe olumlu baktıklarını söylerken, aynı şeyi öğrenci affı için de dile getirdi.

Başbakan, memurlukla ilgili şunları kaydetti: “Sözleşme güvence açısından bir sorun teşkil etmiyor. Sözleşme performansı ve verimliliği artırıyor. Planlama yapıyoruz. Ücret bakımından aşağı değil.”