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Yıldırım-Pence görüşmesi: Beyaz Saray’a göre ‘yeni bir sayfa’ açılıyor

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Başbakan Binali Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in görüşmesinin ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, iki ülkenin arasında ‘yeni bir sayfa’nın açılacağı ifade edildi.

Fotoğraflar: Reuters

Türkiye saatiyle 19.08’de Beyaz Saray’da başlayan görüşme bir saat 10 dakika sürdü.

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Görüşmeye Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Yıldırım’ın dışişleri başdanışmanı Kerim Uras katıldı.

Masada ‘vize krizi’, ‘PYD/YPG’ ve ‘FETÖ’ ana gündem maddeleriydi.

Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İki ülke arasında yeni sayfa açılacak. Müttefikler olarak yapıcı diyaloga ihtiyaç var. Terör tehditlerine karşı ABD Türkiye’nin yanında. Ortadoğu’da istikrar için görüşmeler sürecek” denildi.

Hürriyet’ten Murat Yetkin ve Cansu Çamlıbel’e konuşan resmi kaynaklar, “Beklenenden iyi” dedi.

Görüşmeye dair Türkiye’den resmi bir açıklama henüz yok.

Yıldırım, Washington’daki temaslarını tamamlayarak New York’a hareket etti.

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