Yıldırım, ‘OHAL’in uzatılması MGK’da değerlendirilir’ demiş

Başbakan Binali Yıldırım’ın olağanüstü halin (OHAL) uzatılması konusunun Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) değerlendirileceğini söylediği aktarıldı.

Habertürk’te yer alan haberde Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım’ın OHAL’in üç ay daha uzatılacağını söylediği belirtilmişti.

Reuters’in başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Yıldırım, “OHAL uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı MGK’da değerlendirilir ve karara bağlanır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de Yıldırım’dan kısa bir süre önce olağanüstü halin (OHAL) üç ay daha uzatılması konusunu henüz değerlendirmediklerini ve gerekmesi halinde bir uzatmanın söz konusu olabileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise bu ay başında ‘her şey yerli yerine oturana kadar’ KHK’ların, ihraçların ve OHAL’in devam edeceğini belirtmişti.

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL üç ay süreyle iki kez uzatılmıştı. Mevcut durumda uygulamanın süresi 19 Nisan’da doluyor. OHAL’in üç ay daha uzatılması halinde uygulama bir yıla çıkmış olacak.