Başbakan, lafı ‘evirip çevirmedi’: FETÖ, Kılıçdaroğlu’ndan cesaret alıyor

Başbakan Binali Yıldırım, ‘FETÖ’nün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cesaret aldığını savundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun sık sık kullandığı ‘kontrollü darbe’ ifadesine değinerek, “Yaşananlara kontrollü darbe diyerek kendi kontrolünü başkasına kaptıranlar var. Biz, bize söylenenlere bir yere kadar müsamaha gösteririz, ancak o gece vatanı için can veren şehitlerimize haksızlık edilmesine asla izin vermeyiz. Bunu yapanlar millete karşı en büyük ayıbı işliyor” dedi.

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Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara özür borcu olduğunu söyleyen başbakan, “Lafı evirip çevirmeye gerek yok, 15 Temmuz’da Türkiye’yi işgal etmek isteyen FETÖ, Kılıçdaroğlu’nun son dönemdeki eylem ve söylemlerinden cesaret alıyor” diye konuştu.

‘Kılıçdaroğlu, PKK’yla kol kola yürüyor’

Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü ruhlar’a karşı ‘uyaran’ Yıldırım, lafı PKK’ya getirdi: “Kılıçdaroğlu diğer yandan da sırtını PKK’ya yasladığını ifade edenlerin yüzünü güldürüyor. PKK’nın siyasi kanadına bile özgürlük istemiştir. Biz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle kol kola yürürken ana muhalefet partisi başkanı da FETÖ’cülerle, bölücülerle kol kola yürümeyi tercih etmiştir.”