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Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun yanındakileri ‘milletten saymadı’: Bu yürüyüş milli değil


 

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün ‘milli’ olmadığını savunup, yürüyüşe destek verenleri de ‘FETÖ’cü ve bölücü’ ilan etti.

Erzurum’da miting düzenleyen Yıldırım, 12’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’ üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Partisinin yürüyüşünün ‘milli’ olduğunu söyleyen Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek olanları da ‘milletten saymadı’“Ana muhalefet partisi de yürümeye başlamış, buradan söylüyorum, FETÖ’cülerin, bölücülerin ayakta alkışladığı bu yürüyüş milli bir yürüyüş değildir. Bizim yürüyüşümüz gelecek içindir, istiklal içindir. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç. Bölücülerle, FETÖ’cülerle gideceğin bir yer yok. Gel milletin arasına milletle beraber yürü.”

Yıldırım şöyle devam etti: “Hiçbir zaman krizlerden, darbelerden medet ummadık ve kaos için fitne için yollara düşmedik. Bu şekilde yapanlara da asla prim vermedik. Milletin iznini almadan hiçbir yola çıkmadık.”

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