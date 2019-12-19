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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli şikayetçi: Karikatürist Kurtcebe’ye Facebook davası

Mizah dergisi Gırgır’ın ilk kadrosunda yer alan karikatürist Nuri Kurtcebe hakkında, Facebook’taki paylaşımı nedeniyle dört yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: tepebasi.bel.tr

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre iddianame, Fethiye başsavcılığı tarafından hazırlandı. Kurtcebe’ye ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istendi.

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Kurtcebe’nin iddianamesinde şikayetçiler kısmında eski başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. İddianame 9 Aralık’ta tamamlandı.

‘Birden fazla kişiye karşı…’

İddianameye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin açık kaynak araştırmasında Kurtcebe’nin 9 Ağustos 2017’deki Facebook iletisinde yer alan ifadelerin hakaret olduğu belirlendi. İddianamede, ‘Kurtcebe’nin tek bir fiil ile birden fazla kişiye karşı aynı suçu işlemiş olması nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği’ ifade edildi.

İlk duruşma 2 Mart’ta

Kurtcebe’nin iddianameye konu olan paylaşımı şöyle: “Ha AKP, ha HDP, ha Tayyip, ha Apo, ha Binali, ha Bahçeli, ha da Kemal efendi. Var mı birbirlerinden farkları? ABD hepsinin patronu, hepsi Sam Amca’nın maymunu. Hepsi eli kanlı BOP uşağı, hepsinin hedefi ABD’nin kurdurmak istediği Kürdistan. Yoldadır Ermenistan. Bize kaderimizin oyunu değil, Amerika’nın tavşana kaç tazıya tut oyunu bu. Uyan artık Türkiye bu insanlık dışı kanlı oyuna gelme. Tayyip’e başkanlığı vermedin ama ‘Hayır’ oylarını ‘Evet’ yaptılar iki dakikada sahtekarlar. Tayyip’e Apo’ya kanarak Amerikan emperyalizmine hizme etme, evlatlarınızı boşu boşuna şehit ettirme. Tayyip’le Apo el ele, yallah aynı kodese.”

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İlk duruşma 2 Mart 2020’de görülecek.

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