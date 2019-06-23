Yıldırım, kaybettiğini kabul edip İmamoğlu’nu tebrik etti

AKP’li Binali Yıldırım, İstanbul seçimi kaybettiğini kabul edip CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti.

Yıldırım şunları söyledi:

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“Bildiğiniz gibi YSK seçimlerin sonuçlarıyl ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.

Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, elinden gelen tüm gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat çalışlanlarımıza, ve bizi dinleyen, projelerimizi dinleyen İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum.

Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye’de demokrasinin kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur.

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İstanbul’umuza hayırlı olsun. Sonuçlar tabii ki daha sonra kesin olarak açıklanacaktır. Ben bu sonuçların hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz.

Bir kez daha İstanbul’un verdiği kararın gelecek beş yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul’da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”