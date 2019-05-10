Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım iyimser: MHP’yle ortak programlar düzenleyip güzel sonucu elde edeceğiz

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı AKP’li Binali Yıldırım, MHP’yi kastederek, “Bazı ortak programlar gerçekleştireceğiz. Bu şekilde güzel sonucu elde edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yıldırım, cuma namazı çıkışında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Geniş gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Ama karar yayınlandı. Seçimlerin yenilenme kararıyla ilgili sadece kanuna uygun olmayan başkan ve memur üye değil aynı zamanda bunların görev yaptıkları sandıklardaki sonucu etkileyecek durumlar. Ayrıca, 123 büyükşehir belediyesi sandığının 22 tanesinin tamamı boş geriye kalan 101 tanesinin de çeteleleri var ancak tutanağında imza yok. sorunlu sandıklar 42 bin oya tekabül ediyor. İki adayın arasındaki farkın 13 bin 730 olduğunu düşünürsek sonucu değiştirebilir.”

Reklam

AKP adayı, YSK kararını eleştiren eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanı Ahmet Davutoğlu’yla ilgili soruya yanıt vermedi.

SON HABERLER

Baharı görmeden yaz gelecek

Erdoğan’ın eski gümbürtülü yıllarında kendi ruhunu yaşartmak için sıkça haykırdığı Sezai Karakoç dizeleri artık bize göz kırpıyor.

Nevşehir belediye başkanından da İmamoğlu fişlemesi: Sahne alamayacaklar

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Dairesi Müdürü Muhammet Safi’den sonra AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da, Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçı ve ünlüleri fişleyenlere katıldı. Arı, twitter hesabından İmamoğlu destekçilerini teşhir edip suçlamaya çalışmakla kalmadı, söz konusu sanatçıların Kapadokya’daki etkinliklerde sahne alamayacaklarını da ilan etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...