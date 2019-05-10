Yıldırım iyimser: MHP’yle ortak programlar düzenleyip güzel sonucu elde edeceğiz

‘Cumhur ittifakı’nın İstanbul adayı AKP’li Binali Yıldırım, MHP’yi kastederek, “Bazı ortak programlar gerçekleştireceğiz. Bu şekilde güzel sonucu elde edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Yıldırım, cuma namazı çıkışında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Geniş gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Ama karar yayınlandı. Seçimlerin yenilenme kararıyla ilgili sadece kanuna uygun olmayan başkan ve memur üye değil aynı zamanda bunların görev yaptıkları sandıklardaki sonucu etkileyecek durumlar. Ayrıca, 123 büyükşehir belediyesi sandığının 22 tanesinin tamamı boş geriye kalan 101 tanesinin de çeteleleri var ancak tutanağında imza yok. sorunlu sandıklar 42 bin oya tekabül ediyor. İki adayın arasındaki farkın 13 bin 730 olduğunu düşünürsek sonucu değiştirebilir.”

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AKP adayı, YSK kararını eleştiren eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanı Ahmet Davutoğlu’yla ilgili soruya yanıt vermedi.