Yıldırım: İstanbul’da iptal oyları sonucu değiştirebilir

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 31 Mart yerel seçiminde geçersiz oyların sonucu değişebileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

YSK’nın verilerine göre CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, saat 14.00 itibariyle Yıldırım’ın birkaç bin oy önünde. İmamoğlu ve CHP, seçim zaferi ilan etti.

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Yıldırım, AKP’nin Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce Mahallesi’nde bulunan il başkanlığı binasının önünde gazetecilere konuştu.

Yıldırım, seçimin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) uhdesine geçtiğini belirterek oy veren-vermeyen tüm İstanbullulara teşekkür etti. Yıldırım, “Hayatım boyunca hizmet ettim, bundan sonra da devam edeceğim. Benim için makamlar insanların gönlündeki makamlardır” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, dün akşam kazandıklarına yönelik açıklamasına “Teşkilatımız veri topladı her seçimde olduğu gibi. Dün 23.25’te önümüze gelen sonuçlarda böyle bir durum gördük ve açıklama yaptık… İstanbullular bizi can kulağıyla dinledi ve güvendi” sözleriyle açıklık getirdi.

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AKP’li aday sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok yerde gayri resmi olmayan sonuçlar yayınlandı. İstanbul için sayım devam ediyor. Geldiğimiz noktada rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden 25 bin fazla oy almış görünüyor. 14 sandık sayılacak. Sayın İmamoğlu 2014’ü örnek veriyor. Bir şeyi eksik görüyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin. Aradaki fark 660 bin idi. Yani iptal oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. (Bu seçimde) 319 bin 500 iptal oy var. İptal oyları aradaki farkın 10.5 katı, sonucu değiştirebilir. Bazı yerlerde yanlış girişler var. Eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettireceğiz. Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor. Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır. İki adayın oyunun bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değil. Partimiz elindeki bilgi ve belgelerle itiraz sürecini değerlendirecek.”