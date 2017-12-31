Yıldırım ‘isim vermedi’: KHK’ya kim itiraz ediyorsa darbecilerden farkı yoktur

Başbakan Binali Yıldırım, 696 sayılı KHK’yı savundu: “Kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur.”

Sivillere ’15 Temmuz ve devamı niteliğindeki terör eylemleri’ne şiddet kullanarak müdahale etmeleri durumunda hukuki dokunulmazlık getiren 696 sayılı KHK çıktığı günden itibaren tepki çekmişti.

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11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Twitter’dan yasanın dilinin ‘muğlak‘ olduğunu belirterek düzeltilmesi gerektiğini dile getirmiş, eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Gül’ün tweet’in retweet etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açıklamayı ‘üzücü’ bulmuş, Gül, “Sorumluluğum” diye yanıt vermişti.

Erdoğan dün de Gül’ü kastederek, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” demiş, Gül “İfade özgürlüğü partimizin kuruluş ilkesi” diye yanıt vermişti.

‘Kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık’

Burdur’da partisinin ilk kongresinde konuşan başbakan şöyle dedi: “O darbecilerin üzerine giden, tankların üzerine çıkan darbecileri derdest edip emniyete teslim eden kahraman vatandaşlarımızı korumak için kanun çıkardık. Buna kim itiraz ediyorsa, bizim için darbecilerden farkı yoktur, bu kadar açık söylüyorum.”