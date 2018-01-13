Yıldırım işçinin kendini neden yaktığına değinmedi, Kılıçdaroğlu’na çattı

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis’in önünde kendisin yakan işçiyle ilgili tek laf etmezken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştirdi.

İnşaat işçisi Sıtkı Aydoğmuş, alacak davasının beş yıl sürmesi sonucu mağdur olduğunu belirterek dün Meclis önünde kendisini ateşe vermiş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

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Kılıçdaroğlu da işçiyi gündem getirip Meclis’in fonksiyonunun bittiğini belirterek “Git, sarayın önünde yaksana kendini” demişti.

Yıldırım, Aksaray’da partisinin il kongresinde Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle yüklendi: “Bugün CHP’nin genel başkanı bir kongrede konuşuyor. Diyor ki ‘Bir vatandaş Meclis önünde kendini yakmaya kalktı.’ İlave ediyor, ‘Kardeşim Meclis’in önünde niye kendini yakmaya kalkıyorsun, git kendini yakacaksan sarayın önünde yak.’ Adama bak. Yani insanlık ölmedi kardeşim. Bunun yaptığı ne biliyor musunuz? Komşunun evi yanarken gidip yanaşıp üşüyen elini ısıtmaya benziyor. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu. O vatandaşın yanması önemli değil, onun AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı, düşmanlığı o vatandaşın yanmasından daha fazla.”