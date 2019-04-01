Yıldırım: İstanbul’da sayım sürüyor

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu söyledi.

YSK’nın verilerine göre CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, saat 14.00 itibariyle Yıldırım’ın birkaç bin oy önünde. İmamoğlu ve CHP, seçim zaferi ilan etti.

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AKP’nin Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce Mahallesi’nde bulunan il başkanlığı binasının önünde gazetecilere konuştu.

Yıldırım şunları söyledi: “İstanbul için sayım devam ediyor, 14 sandık sayılacak. Sayın İmamoğlu 2014’ü örnek veriyor. Bir şeyi eksik görüyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin. Aradaki fark 660 bin idi. Yani iptal oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. (Bu seçimde) İptal oyları aradaki farkın 10.5 katı, sonucu değiştirebilir. Eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettireceğiz. Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor. Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır.”