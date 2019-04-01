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Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım: İstanbul’da sayım sürüyor

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun önde olduğunu söyledi.

YSK’nın verilerine göre CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, saat 14.00 itibariyle Yıldırım’ın birkaç bin oy önünde. İmamoğlu ve CHP, seçim zaferi ilan etti.

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AKP’nin Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce Mahallesi’nde bulunan il başkanlığı binasının önünde gazetecilere konuştu.

Yıldırım şunları söyledi: “İstanbul için sayım devam ediyor, 14 sandık sayılacak. Sayın İmamoğlu 2014’ü örnek veriyor. Bir şeyi eksik görüyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin. Aradaki fark 660 bin idi. Yani iptal oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyordu. (Bu seçimde) İptal oyları aradaki farkın 10.5 katı, sonucu değiştirebilir. Eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettireceğiz. Tebrik etmesini biliriz ama süreç sürüyor. Kuşkusuz Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan o olacak. İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir. Oy veren, vermeyen İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 31 bin 136 sandık var. Her sandıktan bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazladır.”

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu kazandı!

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

Ankara’da Yavaş kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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