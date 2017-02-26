Yıldırım, Hürriyet’in TSK haberine yüklendi: Manşet atarak ayar vermeye çalışıyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet’e yüklendi: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Gazetede dün Ankara temsilcisi Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuyayönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de, sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara “İftira ve pespayelik” diye yanıt vermişti.

‘Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor’

Başbakan, darbe girişimi gecesi kuvvet komutanlarının rehin tutulduğu Ankara’nın ‘Kahramankazan’ ilçesinde düzenlediği ‘Evet’ mitinginde konuştu.

Darbe girişiminin en kritik noktası olarak kabul edilen Akıncı Hava Üssü’nün bulunduğu Kazan ilçesinin adı Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Kahramankazan’ olarak değişmişti.

“Bugünlerde birilerine bir şeyler oluyor. Eskiden, manşetlerle hükümetlere ayar verirlerdi” diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, AKP hükümetiyle ‘manşetlerle hükümet yıkma’nın tarih olduğunu söyledi.

Başbakan, Hürriyet’e mesaj verdiği sözlerine şöyle devam etti: “‘Karargah Rahatsız’ bu manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat öncesi büyük denen gazeteler, bu manşetleri atarak halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz’da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı bu algı operasyonları size elbette sökmez.”