Yıldırım ‘helallik’ istedi, İmamoğlu: Helalleşelim ama aynı hatalar yapılmasın

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın sandıkta rakiplerinden ‘helallik’ istemesine, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu “Elbette helalleşelim ama aynı hatalar yapılmasın” yanıtını verdi.

Binali Yıldırım oyunu Tuzla’daki Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu’nda eşi Semiha Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım oy kullanmasının ardından burada yaptığı açıklamada ‘rakiplerinden ve İstanbullu kardeşlerinden’ helallik istedi ve şunları söyledi:

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“Bir konuştuk iki dinledik, eminim ki bugün konuşma sırası İstanbullu seçmenimizindir. Rabbim bu seçimleri ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Kampanya sırasında rakipler arasında kırgınlıklar olabilir, vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe bakma zamanıdır diye düşünüyorum. Bilerek bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplerimize bir yanlış yapmışsak, haksızlık yapmışsak helallik istiyorum.”

İmamoğlu eşi ve oğluyla geldi

Ekrem İmamoğlu ise aziran İstanbul belediye başkanlığı seçimleri için oyunu Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi, Haldun Taner İlkokulu’nda kullandı..

İmamoğlu 50’nin üzerinde basın mensubunun beklediği 1282 nolu sandıkta oyunu kullanmaya eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte geldi. İlginin 31 Mart seçimine göre çok daha yoğun olduğu sandıkta vatandaşların da İmamoğlu’nu sandığın önünde beklediği belirtildi.

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Fotoğraf: DHA

İmamoğlu şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’miz adına İstanbul’umuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul büyükşehir belediyesi seçimi değil. Aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu süreci tamir etme günü, tamir etme sandığıdır. Hem demokrasimiz hem İstanbul’umuz, hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına halkımız en doğru kararı verecektir. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak. “

Fotoğraf: DHA

Gazetecilerin ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın ‘helallik istediğini’ aktarması üzerine ise İmamoğlu “Elbette helalleşelim” dedi ve şunları söyledi:

“E güzel. Temenniiler, ben de dğün meyadnlarda aynı temennileri dile getirdim. Ama keşkle seçimlerde her yol mübahtır anlayışıyla değil de, millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına uygun, güzel cümlelerle milletine umut veren cümlelerle seçim yaşasak. Bundan sonraki seçimlerin stratejilerinin bu seçimden ders alacağını düşünüyorum. Elbette helalleşelim, elbette herkes hakkını helal etsin, ama bundan sonra aynı hatalar yapılmasın.”

Fotoğraf: DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde 2132 nolu sandıkta kullandı. Seçim sonuçlarını İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda takip edeceğini ve bugün Ankara’ya dönmeyeceğini belirten Akşener MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 31 Mart seçiminin ardından yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak şunları söyledi: “Çünkü 31’inde çok üç harfliler, beş harfliler, dört harfliler konuşulduğu için, ne olur ne olmaz, İstanbul il başkanlığında takip edeceğim.”

Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda 3300 nolu sandıkta eşi Emine Erdoğan’la birlikte kullandı. Erdoğan pusulasını sandığa atarken “İstanbul için ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada ise “İstanbul gibi bir şehrimizin il şehir belediye başkanlığı seçimi tabii bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart’tan sonrak,i mevcut gelişmeler böyle bir seçim yapılmasını YSK kararıyla yenilenmesini gerektirdi. Temennim odur ki İstanbul’umuzda, şu anda İstanbul’umuzun geleceğine tecrübesiyle, dinamiziyle ve Ankara-İstanbul yakınlaşmasıyla sonuçlanır. Hepimiz çok gayret ettik, İstanbul dışında olanları buraya taşımak için. İstanbul’da olanlar da inanıyorum ki bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Heralde katılım yüksek olacak. Kilitlenmiş trafiği yaşadım” dedi ve seçim sonuçlarını İstanbul’dan takip edeceğini belirtti.