Yıldırım ‘havadan’ baktı: Yaptığımız o güzel eserleri görmek için de yürüsünler

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İstanbul’da yapımı devam eden üçüncü havalimanı ve diğer inşaatları havadan inceleyen Başbakan Binali Yıldırım isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi: “Yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye’nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler.”

Yapımı devam eden projeleri inceleyen başbakana, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da eşlik etti.

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’29 Ekim’inde tamamen bitmiş olacak’

Yıldırım bir saatlik gezisinde, üçüncü havalimanı inşaatının yanı sıra Gebze-Halkalı arasındaki hızlı tren ve banliyö hattı, Çamlıca’daki televizyon kulesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Çamlıca Camii inşaat sahalarını da inceledi.

İstanbul’un kuzey ormanlarını büyük ölçüde tahrip edeceği için tartışmalara yol açan 3’üncü havalimanının ‘siluetinin’ ortaya çıktığını söyleyen Yıldırım, “Şehir merkezinden havalimanına metro bağlantısı yapılıyor. Otoyol bağlantısını sağlamak için çalışmalar devam ediyor. Şu haliyle havalimanının yüzde 55’i tamamlandı. Önümüzdeki yılın 29 Ekim’inde tamamen bitmiş ve hizmete alınmış olacak” dedi.

‘Oralara da yürüsünler’

Üçüncü havalimanının ilk etapta 90 milyon yolcuya hizmet vereceğini aktaran başbakan, ‘yap-işlet-devret’ modeliyle Türkiye’ye dev projeler kazandırdıklarını savundu.

Yıldırım şöyle devam etti: “Hayatında hiçbir iş yapmamış, hiçbir risk almamış, konuşmaktan başka bir meziyeti olmayanların isteriz ki; yaptığımız yollarda yürümekle kalmasınlar, aynı zamanda yaptığımız o güzel eserleri görmek için oralara da yürüsünler. O zaman Türkiye’nin nereden nereye geldiğini daha iyi görürler.”