Yıldırım gerekçenin sadece sonucunu okumuş: Büyük bölümü bizim dilekçemiz

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçiminin yenilenmesine ilişkin 250 sayfalık gerekçeli kararının sadece sonuç kısmını okuduğunu belirterek, “O sayfaların büyük bölümü bizim dilekçelerimiz, daha sonra değerlendirme kısmı. Bu tür kararlarda sonuç okunur” dedi.

Fotoğraf: DHA

YSK, 6 Mayıs’ta dörde karşı yedi oyla İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmiş, 22 Mayıs’ta da buna ilişkin gerekçelerini 250 sayfalık bir metinle açıklamıştı. YSK’nın 250 sayfalık kararının ilk 12 sayfası AKP itirazları, 84 sayfası YSK’nın yazışmaları, 38 sayfa karşı oy kullananların gerekçesi, 12 sayfa da yedi üyenin yazdığı gerekçeden oluşuyor.

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‘Herkesi bağlayacaktır‘

İstanbul’da yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında gazetecilere konuşan Yıldırım, gazetecilerin “YSK’nın 250 sayfalık gerekçeli kararını okuyabildiniz mi, verilen kararı doğru buluyor musunuz” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Verilen kararı doğru bulup bulmamak bizim lüksümüz değil. YSK tüm seçimlerin patronudur. YSK’nın verdiği karar herkesi bağlayacaktır. Dolayısıyla karar verilmiştir. Verilen karar da seçimin yenilenmesidir. Kararı kabul etmiyorum diye çıkışlar, hukuk devletine nezaketsizliktir. Bunu kabul edemeyiz. Bu kararın gereğini yapmak için de İstanbul sokaklarındayız. Kararla ilgili herkes her şeyi söyleyebilir. Bizim baştan beri söylediğimiz yolsuzluklar, oy kaydırmaları, oylarla ilgili her türlü düzensizlik yaşanmıştır. YSK kararı da bunu teyit etmiştir, onaylamıştır. 250 sayfayı okumadım. Zaten karar kısmı var. O sayfaların büyük bir bölümü bizim dilekçelerimiz, daha sonra değerlendirme kısmı. Bu tür kararlarda sonuç okunur. Sonuç da daha önce kamuoyuna açıkladığımız konuları teyit eden niteliktedir.”