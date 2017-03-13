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Yıldırım ‘geleceği görmüş’: Hollanda’daki seçimlerden önce etkinlik yapılması mümkün görünmüyor

 

Başbakan Binali Yıldırım’ın, 6 Mart’ta katıldığı bir programda, “Hollanda’daki seçimlerden önce orada bir etkinlik yapılması mümkün gözükmüyor” dediği ortaya çıktı.

Yıldırım, 6 Mart’ta A Haber’de ‘Başbakanla Gündem Özel’ programında Hollanda’daki ‘olası’ referandum çalışmalarıyla ilgili sözleri sosyal medya üzerinden ‘hatırlatıldı’: “Hollanda’da 14 Mart’ta seçim var. 14’ünden önce Hollanda’da bir etkinlik yapılması mümkün gözükmüyor.”

Yıldırım’ın bu sözlerine karşın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda’da yapmayı planladığı referandum toplantısında ısrar etmiş, Hollanda ise Çavuşoğlu’na ülkeye giriş izni vermemişti.

Almanya’dan Hollanda’ya karayoluyla geçen Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da Rotterdam başkonsolosluğuna sokulmayıp geri gönderilmişti.

Hollanda’daki genel seçimler 15 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.

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