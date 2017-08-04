Yıldırım gazetecileri ‘tatile yolladı’: Bu aralar gündemde fazla bir şey yok

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Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin gündemle ilgili sorusunu “Bu aralar gündemde fazla bir şey yok. Siz de biraz tatil yapın” diye yanıtladı.

Cuma namazı sonrası soruları yanıtlayan Yıldırım, ‘FETÖ’cülere tek tip’ kıyafetin rengiyle ilgili soruyu yanıtlaması için sözü Adalet Bakanı Gül’e bıraktı.

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Başbakan, Ankara’daki eylem yasağına ilişkin soruda da sözü Ankara Valisi Ercan Topaca’ya bıraktı: “Yasak sadece Kızılay’da Yüksel Caddesi ve civarındaki alanı kapsıyor. Diğer her türlü eylem ve programlar bu yasağın dışındadır.”

Yıldırım, gazetecilerin “Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Gündemimiz gayet yoğun. Özellikle yaz aylarından sonra gündemimizin ağırlığını ekonomi oluşturacak. Ekonomi ile ilgili yeni programlarımızı uygulamaya koyacağız. Yaz sezonundan da istifade ederek hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bakanlar Kurulu ve YAŞ bitti. Bu aralar gündemde fazla bir şey yok. Siz de biraz tatil yapın.”