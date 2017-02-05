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Yıldırım, ‘Evet’ deme nedenlerini sıraladı: PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor

 

Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasa için yapılacak referandumda partisinin ‘Evet’ deme gerekçesini açıkladı: “PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor, onun için ‘Evet’ diyoruz.”

Fotoğraflar: DHA

Yıldırım, İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bir temel atma töreninde konuştu.

Toplu konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarında hükümetin kararlılığının devam ettiğini belirten başbakan, “Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam arsa almıştı, oraya bir inşaat yaparken, buranın çamurlarını çok çiğnedik. Burayı karış karış bilirim, hemşehrilerimin sıkıntılarını bilirim. Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe’de 13 adada tamamen, yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra iki adada dönüşüm çalışmaları başlıyor” dedi.

Son dönemde sıklıkla yaptığı gibi CHP’ye yüklenen Yıldırım, CHP ve partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ey CHP, ey Kemal Bey, uyan artık” sözleriyle seslendi.

‘Ayak ısırarak bunu engellemeye çalışsanız da başaramadınız’

Başbakan şöyle devam etti: “Türkiye rejimini seçti. 1923’te Cumhuriyeti ilan ettik. Cumhuriyeti daha da ileri taşıyacak yeni anayasayı milletmizin huzuruna getiriyoruz. Her ne kadar siz Meclis’te aslanlar gibi kürsü işgal ederek, ayak ısırarak bunu engellemeye çalışsanız da başaramadınız, şimdi söz milletindir, karar sizindir.”

Konuşmasını takip eden yurttaşlara “Hayır’cılara bakın ona göre karar verin” diyerek seslenen Yıldırım, sözlerini şöyle bitirdi: “PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor onun için ‘Evet’ diyoruz. Nisanda referandumda bu millet dersini verecek. ‘Evet’ mührünü vurarak hesabını soracaktır.”

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Akşam Postası / 5 Şubat 2017

1- Yıldırım, ‘Evet’ deme nedenlerini sıraladı: PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor
Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasa için yapılacak referandumda partisinin ‘Evet’ deme gerekçesini açıkladı: “PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor, onun için ‘Evet’ diyoruz.”

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