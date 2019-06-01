Yıldırım düştü, iki hektar orman yandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Saraycık köyü mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında, çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam iki hektar alan kül oldu.

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Bayramiç ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan baraj yakınındaki Saraycık köyü ormanlık alanına düşen yıldırım, yangın çıkmasına sebep oldu. Gözetleme kulesindeki görevlinin görüp haber vermesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 6 arazöz ile Bayramiç Belediyesi’ne ait bir itfaiye aracının yanı sıra bir de yangın helikopteri söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık iki saat süren yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede çam ormanı ve makilik olmak üzere toplam iki hektar alan kül oldu.