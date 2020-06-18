Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yıldırım düşen çatıda yangın çıktı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Tesbih Sokak’taki beş katlı binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Reklam

Polis, cadde üzerindeki semt pazarının girişine ve çevreye güvenlik şeridi çekti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaralanan olmadı; binanın çatısında hasar meydana geldi.

SON HABERLER

Araştırma: Türkiye’yi ‘İslam ülkesi’ olarak görenler azaldı

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Grubu’nca gerçekleştirilen “Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması” 2020 yılı sonuçlarına göre, Türkiye kamuoyu en yakın dostu olarak Azerbaycan’ı görürken, ABD bir numaralı tehdit. Rusya’ya da güven azaldı.

TFF Başkanı Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bir dönem ikinci başkanlığını yaptığı Fenerbahçe Kulübü’nün kongre üyeliğinden istifa etti. Özdemir’in istifa kararı, hakkında kulüp tarafından açılan disiplin soruşturması kapsamında savunmasının istendiği bildirilen mektubu aldıktan sonra geldi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...