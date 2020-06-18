Yıldırım düşen çatıda yangın çıktı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesindeki bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
AA’nın haberine göre Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Tesbih Sokak’taki beş katlı binanın çatısında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Polis, cadde üzerindeki semt pazarının girişine ve çevreye güvenlik şeridi çekti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangında yaralanan olmadı; binanın çatısında hasar meydana geldi.