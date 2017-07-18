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Yıldırım döküm verdi: Kamudan 111 bin 240 kişi ihraç edildi

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Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından kamudan 111 bin 240 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

Yıldırım’ın AKP’nin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada verdiği bilgilere göre darbe girişiminden  bugüne kadar 168 bin 977 şüpheli hakkında işlem yapıldı. bunlardan 33 bin 180’i kamu görevinden uzaklaştırıldı, 111 bin 240’ı ihraç edildi.

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Ayrıca aralarında mükerrer olanlarla birlikte 300 bin itiraz başvurusu alındı.

OHAL İnceleme Komisyonu’na 3 bin 28 başvuru yapıldı, 1189’u valilik ve kurumlarca onaylanarak işleme girdi.

OHAL İnceleme Komisyonu’nun çalışmaya başlaması üzerine AİHM, itiraz müracaatlarını reddetmişti.

Yıldırım önümüzdeki günlerde 24 bin 600 başvurunun tamamının reddedileceğini söyledi.

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