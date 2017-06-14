Yıldırım Demirören’in Bilal Meşe’den ‘ricası’: Arda’ya dava açma, bu olayı bitirelim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan’la olayın ardından yaptığı telefon görüşmesi için, “Ne konuştuğumuz aramızda ama araması bile önemli” dedi.
‘Arda bir dünya markası, onu korumamız gerek’
NTV’nin haberine göre TRT Spor canlı yayınına katılan Demirören şunları söyledi: “Arda olayını uçak indikten sonra bana atılan mesajla öğrendim. Yönetim olarak kararımızı anında hocamıza ilettik. Hocamız aynı fikirde olduğunu beyan etti. Olayın ardından Arda beni aradı. Ne konuştuğumuz bizim aramızda ama araması bile önemli diyelim. Arda Turan’ın Milli Takım’ı bırakmasına hepimiz çok üzüldük. Diğer taraftan da onu korumamız gerekiyor, bir dünya markası.”
‘Dava açma, olayı bitirelim’
Sahibi olduğu Milliyet gazetesinde yazan Meşe’yi saldırıdan bir gün sonra aradığını anlatan TFF başkanı şöyle devam etti: “Kendisine ‘Bir başkan olarak rica ediyorum, Arda’ya dava açma, bu olayı bitirelim’ dedim. Arda ‘Pişman değilim’ dese de yaptığı hatadır. Milli Takım’ı bırakmak diye bir lüks yok. Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa, ben Arda’yı kazanmaya çalışırım. Arda Turan krizini bahane edip kişisel çıkarları için olayı başka yerlere taşıyanlar bu sorunu çok büyüttüler. Özür dilemek erdemdir, en büyük adamlıktır. Arda’ya verilen metinde buna yer verilmişti. Referandumdaki olaydan dolayı Arda’ya bir vurulacakken üç vurulmaya çalışıldı, buna katılıyorum.”
‘Suç duyurusunda bulunacağım’ demişti
Arda Turan’ın küfürler savurup saldırdığı Milliyet yazarı Bilal Meşe, meslek hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.
Milliyet yazarı, “Sabah erkenden gazete patronum sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım” demişti.
‘Alo Rıdvan’: ‘Terim ona da gönderme yapmış olabilir’ diyen Demirkol’u canlı yayında ‘uyardı’
Arda Turan’dan Fatih Terim’e ‘acele cevap’: Yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi
‘Bu kavganın kazananı olmaz’: 25 soruda Fatih Terim’in basın toplantısı
Terim’in ‘Arşive bakın, göreceksiniz’ dediği yayın: Turan, ‘sevdiği büyüğü’ Ağar’ın sözüyle ‘uyarmış’
Terim yalanladı: Bırakın ona, dünyanın en iyi futbolcularına bile milli formayı pazarlık konusu yaptırmam
Başkan ‘kaptan’ın arkasında: Referandum desteğinden dolayı kasıtlı eleştiriliyor
Arda Turan, Star’ı yalanladı: Annemin ağzından yazılan haberin gerçekle alakası yok
Arda Turan aynen devam: Meşe’yi o ikiliyle kahkaha atarken görünce dayanamadım
Saldırının öncesinde: Kokpite sokulmayan Arda Turan, THY genel müdürünü aramış
Tanju Çolak’tan al haberi: Arda Turan, Fatih Terim’in iki yardımcısını milli takım uçağında istememiş
‘Milli takımda yaşanan süreç şık durmuyor’ diyen Abdullah Avcı: Bir şeyleri sümen altı etmeden çözüm bulunmalı
Rıdvan Dilmen’e göre ‘milat’ 24 Ocak: Arda Turan ‘Evet’ kampanyasına katıldığı için bedel ödüyor
Milliyet’ten yazarına saldıran Arda’ya: Sokak mafyasının tenezzül etmeyeceği kafa
Terim ‘hostesle tartışma’ sanmış: Arda bizim evladımız, böyle olmasını istemezdim
‘Arda Turan adamlığıyla gönlümde bir kahraman’ diyen Rıdvan Dilmen: Gazetecinin milli takım uçağında ne işi var?
Gazeteciye saldıran Arda Turan’a basın toplantısında protesto: Muhabirler salonu terk etti
Kabadayıların oyununda bir başka kabadayı: Arda Turan
Gazeteciye saldıran Arda Turan milli takımı bıraktı: Pişman değilim, kuş gibiyim
Gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran Arda Turan’a Twitter’dan: Bir projenin iflası
Kadro dışı: Gazeteciye saldıran Arda Turan milli takım kampından gönderildi
‘Asıl sorumlu Arda değil’ diyen Demirkol, ‘tatlıya bağlamak’ isteyen gazetecileri suçladı: Gidin cami imamı olun
Gazeteci Bilal Meşe, ‘ilklerin adamı’ Arda’nın saldırısını anlattı: Şaka sandım
Kendine hak gördü: Futbolcu Arda Turan, Milliyet yazarı Bilal Meşe’ye saldırıp küfretti