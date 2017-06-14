Yıldırım Demirören’in Bilal Meşe’den ‘ricası’: Arda’ya dava açma, bu olayı bitirelim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan’la olayın ardından yaptığı telefon görüşmesi için, “Ne konuştuğumuz aramızda ama araması bile önemli” dedi.

‘Arda bir dünya markası, onu korumamız gerek’

NTV’nin haberine göre TRT Spor canlı yayınına katılan Demirören şunları söyledi: “Arda olayını uçak indikten sonra bana atılan mesajla öğrendim. Yönetim olarak kararımızı anında hocamıza ilettik. Hocamız aynı fikirde olduğunu beyan etti. Olayın ardından Arda beni aradı. Ne konuştuğumuz bizim aramızda ama araması bile önemli diyelim. Arda Turan’ın Milli Takım’ı bırakmasına hepimiz çok üzüldük. Diğer taraftan da onu korumamız gerekiyor, bir dünya markası.”

‘Dava açma, olayı bitirelim’

Sahibi olduğu Milliyet gazetesinde yazan Meşe’yi saldırıdan bir gün sonra aradığını anlatan TFF başkanı şöyle devam etti: “Kendisine ‘Bir başkan olarak rica ediyorum, Arda’ya dava açma, bu olayı bitirelim’ dedim. Arda ‘Pişman değilim’ dese de yaptığı hatadır. Milli Takım’ı bırakmak diye bir lüks yok. Arda hata da yapsa, o sözleri söylemiş de olsa, ben Arda’yı kazanmaya çalışırım. Arda Turan krizini bahane edip kişisel çıkarları için olayı başka yerlere taşıyanlar bu sorunu çok büyüttüler. Özür dilemek erdemdir, en büyük adamlıktır. Arda’ya verilen metinde buna yer verilmişti. Referandumdaki olaydan dolayı Arda’ya bir vurulacakken üç vurulmaya çalışıldı, buna katılıyorum.”

‘Suç duyurusunda bulunacağım’ demişti

Arda Turan’ın küfürler savurup saldırdığı Milliyet yazarı Bilal Meşe, meslek hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

Milliyet yazarı, “Sabah erkenden gazete patronum sayın Yıldırım Demirören aradı ve sakin olmamı söyledi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağım” demişti.