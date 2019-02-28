İddaa ihalesi istifa getirdi: Futbolda yedi yıllık Demirören dönemi sona erdi

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti.

Futbol bahislerini yürüten İddaa ihalesini iş insanı sıfatıyla kazanan Demirören’in aynı zamanda futbol federasyonunu yönetmesi etik gerekçelerle eleştiri konusuydu. Demirören bu kararla böyle bir tepkiden kaçınmak istedi.

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İstifanın federasyonun milli takım için Şenol Güneş’le anlaşması haberinin hemen ardından gelmesi de ilginç bir not.

Demirören yedi yıldır federasyon başkanlığını yürütüyordu. Federasyon başkanlığını hazirandaki seçime kadar Hüsnü Güreli vekaleten yürütecek.

Demirören, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

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“26 Şubat 2012’den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com’un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum.

Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevimde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum.

Ve birlikte çalıştığımız tüm spor bakanlarına, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine, kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, milli takım teknik direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyelerine, spor camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna en derin sevgi ve saygılarımla arz ediyorum.”