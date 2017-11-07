Yıldırım da ‘ABD’ye güvence’yi yalanladı: Hukuk devletinde olmaz

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Başbakan Binali Yıldırım, ABD’nin vize yasağının gevşetilmesi karşılığında Türkiye’nin bazı konularda güvence verdiği yönündeki açıklamasına karşılık, “Hukuk devletinde güvence olmaz” dedi.

İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de Amerikalılar için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

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ABD dün vize başvurularına yanıt vermeye başlarken, çalışanlarının hakkında bir soruşturma bulunmadığına dair üst düzeyde güvence alındığını aktarmıştı.

Türkiye ise karşı açıklamayla güvence iddiasını yalanlamıştı.

‘Güvence’ye bir yalanlama daha

ABD’ye gitmeden gazetecilere konuşan Başbakan Binali Yıldırım, vize işlemlerinin sınırlı da olsa başlamasının olumlu bir adım olduğunu söyledi.

“Bizim vazgeçemeyeceğimiz şey ülkemizin, milletimizin hassasiyetleridir. Bu hassasiyetlere karşı tarafın da gereken hassasiyeti gösteceğini ümit ediyoruz” diyen başbakan, ABD’nin ardından Türkiye’nin açıklamasında yoruma yer olmayacak şekilde her şeyin izah edildiğini kaydetti.

Yıldırım şöyle devam etti: “İki ülke arasında bazı yargılamalar var, tutuklama işlemleri var. Bu ABD’de de var, Türkiye’de de var. Her iki ülke de hukuk devleti. Hukuk devleti kurallarına göre işlem ifa edilmektedir. Bu bakımdan güvence vermek, güvence istemek gibi bir müzakere hukuk devleti ilkelerine uymaz. Bizim 15 Temmuz darbesiyle ilgili, darbenin arkasında Fetullah Gülen’in olduğu yönünde çok kuvvetli delillerimiz var. Bunun iade edilmesini istiyoruz. Bazı nedenlerle tutuklanmış olan vatandaşlarımızın davalarının görülmesinde de varolan endişelerimizin giderilmesini istiyoruz. Amerikan yargısının bir anca önce gereğini yapmasını istiyoruz.”