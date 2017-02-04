Yıldırım, ‘Ben de varım’dan rahatsızmış: Bu kampanya sanki çok iyi olmadı

Başbakan Binali Yıldırım’ın spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in başlattığı ‘Güçlü bir Türkiye için ben de varım’ kampanyasına rektör, bürokrat ve partililerin katılmasından, referandumu ‘magazinleştirdiği’ gerekçesiyle rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre partilileri dinleyen Yıldırım, kamuda çalışıp tarafsız olması gereken üst düzey bürokratların kampanyaya katılmasını eleştirenlere hak vererek, “Bu yaptıkları işgüzârlık. Bu konuyu medya malzemesi yapmasınlar” dedi.

Ünlü isimlerin dışında bürokratların da ‘işi magazine döktüğü’nü söyleyen Yıldırım, şunları söyledi: “Sen zaten evet diyeceksen bu görüşü bu şekilde açıklayarak magazinleştirmenin ne anlamı var? Magazin yapmayacağız, anayasa değişikliğini halka anlatacağız. Sporcu, sanatçı tamam ama ‘Ben de evet diyorum’ diyen partililer, kaymakamlar, rektörler işi magazine döküyor. Arkadaşlarımız haklı, kimse bu önemli değişikliği magazinleştirmesin. AK Parti bugüne kadar bu şekilde bir yere gelmedi. Henüz bir kampanya da başlatmış değiliz.”

Yıldırım’ın “Bu kampanya sanki çok iyi olmadı” ifadesini kullandığı da belirtildi.

Habere göre başbakan, partililere, daha kampanyalar başlamadan sert geçeceği öngörülen süreçte yumuşak bir dil kullanmalarını da tavsiye etti: “Agresif değil sade bir dil kullanacağız. Sistem ile oluşturulmak istenen algının yanlış olduğunu anlatacağız. Siz de bu önemli değişikliği anlatırken dikkat edin. Kutuplaştırıcı değil ılımlı bir tavır sergileyin.”