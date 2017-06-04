Yıldırım, ‘Başbakan iyimser’ diyen Destici’yi yalanladı: Bedelli gündemimizde yok

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik konusunda çalışma olmadığını söyledi.

Yıldırım’la görüşen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bedelli konusunda başbakan bir adım atılacağını söyledi mi?” sorusunu “Ben o konuda iyimser olduğunu gördüm. SMA hastalarına verilmesi konusunda” diyerek yanıtlamıştı.

‘Cevap vermedim’

AA’nın haberine göre dün Çankaya Köşkü’nde gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım’a Destici’in sözleri soruldu.

Yıldırım, “Destici’yle görüşmenizin ardından bedelli askerlik gündeme geldi. Ufukta böyle bir şey var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Böyle bir şey yok. Bizim programımızda, Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Çünkü şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz. Bütün yoğunluğumuzu, ağırlığımızı bu konuya vermiş durumdayız. Sayın Destici, böyle bir hususu gündeme getirdi, yani ‘Bedelli olsa da bunlardan elde edilen parayı SMA hastalarına getirsek’ diye bir temennisi oldu. Bizim ona karşılık bir cevabımız olmadı.”

Destici gündeme getirmişti

Destici geçen hafta, Sakarya’da Spinal Musküler Atrofi (Gevşek Bebek Sendromu) hastalığına yakalanan dokuz aylık Eymen Çapkın’ın hayatını kaybetmesinin ardından, “Bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyım. Lakin oluşacak kaynak buraya aktarılıp 2 bin canımız hayata tutunacaksa bu da yapılabilir” diyerek konuyu gündeme getirmişti.