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Yıldırım, Bahçeli’nin ‘baraj’ isteğine ‘kapıyı açtı’: Öneri gelirse konuşuruz

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Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘seçim barajı’yla ilgili “Partilerden öneri gelirse konuşuruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

ABD gezisinde konuşan ve seçim kanununun uyum yasaları içinde ele alınabileceğini söyleyen Yıldırım, “Yönetimde istikrar bakımından yüzde 10’un devamı düşünülebilir. Ancak temsilde adalet açısından düşürülmesi de düşünülebilir. Seçim sistemindeki bazı çelişkiler siyasi partiler yasasıyla beraber barajlar da diğer partilerin katılımıyla uyum yasaları çerçevesinde düşünülebilir. Partilerden öneri gelirse konuşuruz ama bizim böyle bir vaadimiz yok” dedi.

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Tartışmayı Bahçeli başlatmıştı

MHP, seçim yasasına 12 Eylül 1980 darbesi sonrası konulan yüzde 10 barajına ‘Bölücüler Meclis’e girmesin’ gerekçesiyle keskin bir dille karşı çıkıyordu. Son günlerde yapılan anketlerde MHP ya barajın altında ya da baraj sınırında çıkmıştı.

Bahçeli, Meclis’te gazetecilerle sohbeti sırasında sorular üzerine “Yüzde 10 barajı Türkiye’de çok ağır bir baraj” dedi.

CHP ise Bahçeli’nin bu çıkışına, “Seçim barajının olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Israrla seçim barajı aranıyorsa belki yüzde 3 düşünülebilir. Ama arzu edilen hiç olmaması” diyerek yanıt verdi.

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